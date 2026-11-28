Yeraltı dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Sümeyye Aydoğan, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemindeki yerini koruyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, bu kez reklam çekimi öncesinde objektif karşısına geçti. Çekim için özel olarak hazırlanan Aydoğan, peş peşe paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin ilgisini çekti.

Hazırlık sürecinden de kareler paylaşan ünlü oyuncu, bornozuyla saç ve makyajının yapıldığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Aydoğan'ın doğal ve dikkat çeken pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sümeyye Aydoğan'ın paylaşımları takipçilerinden çok sayıda yorum aldı. Güzel oyuncunun fotoğraflarına, "Harika görünüyor", "Her zamanki gibi olay", "Sultan olmak yakışıyor" ve "Farklı bir aurası var" şeklinde yorumlar yapıldı.