MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 13 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş reyting sıralaması!

13 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş reyting sıralaması!

13.12.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Aralık 2022 güncel reyting sonuçları merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star Tv'de Gecenin Ucunda, Show Tv'de final, Fox Tv'de Avatar ve Tv8'de ise MasterChef Türkiye yapımları ekrana gelecek. Peki, en çok izlenen yapım hangisi? Zirvenin sahibi kim? İşte tüm detaylar...

13 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş reyting sıralaması!

13 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 13 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş reyting sıralaması nasıl? İşte tüm merak edilenler...

13 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Aralık 2022 güncel reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

5444

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV
2 ESRA EROL'DA ATV
3 FAS-ISPANYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
4 UC KIZ KARDES KANAL D
5 PORTEKIZ-ISVICRE FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 ATV ANA HABER ATV
9 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D
10 BABA SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM
1 PORTEKIZ-ISVICRE FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
2 FAS-ISPANYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 UC KIZ KARDES KANAL D
5 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 ESRA EROL'DA ATV
8 FIFA 2022 DUNYA KUPASI OZETLERI (TKR) TRT 1
9 BABA SHOW TV
10 MASTERCHEF TURKIYE TV8

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısmetse Olur damat adayı Zeyd Gümüştutan kimdir?Kısmetse Olur damat adayı Zeyd Gümüştutan kimdir?
Yeni gelinin itirafı şaşırttı! "Orada aşık oldum"Yeni gelinin itirafı şaşırttı! "Orada aşık oldum"
Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepkiKlipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki
Anahtar Kelimeler:
Reyting sonuçları ele

En Çok Okunan Haberler

'Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt! CHP'li isim tek kelimeyle cevapladı

'Bayraktar' sorusuna tek kelimelik yanıt! CHP'li isim tek kelimeyle cevapladı

Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü!

Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü!

Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması

Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması

AK Parti'den dikkat çeken EYT ve asgari ücret açıklaması

AK Parti'den dikkat çeken EYT ve asgari ücret açıklaması

Pelkas+para teklifini Galatasaray umursamadı ve anlaşma sağladı

Pelkas+para teklifini Galatasaray umursamadı ve anlaşma sağladı

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor

İlginizi Çekebilir

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Bir kale fethedip 'Kral'ım' dedi! Şimdi binlerce tebaa yönetiyor

Bir kale fethedip 'Kral'ım' dedi! Şimdi binlerce tebaa yönetiyor

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.