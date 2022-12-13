13 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 13 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş reyting sıralaması nasıl? İşte tüm merak edilenler...

13 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Aralık 2022 güncel reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 FAS-ISPANYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

4 UC KIZ KARDES KANAL D

5 PORTEKIZ-ISVICRE FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 ATV ANA HABER ATV

9 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

10 BABA SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 PORTEKIZ-ISVICRE FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

2 FAS-ISPANYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 UC KIZ KARDES KANAL D

5 BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 FIFA 2022 DUNYA KUPASI OZETLERI (TKR) TRT 1

9 BABA SHOW TV

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8



