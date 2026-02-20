Spiker Burçak Bozkuş yayındayken annesinden gelen mesajları ifşa etti! Sosyal medya onu konuşuyor

CNN Türk spikeri Burçak Bozkuş, annesinin canlı yayın sırasında attığı mesajları sosyal medya bir video yaparak paylaştı.

"En büyük motivasyon kaynağım…" açıklamasıyla mesajlara yer verdiği video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Bozkuş'un annesinden gelen mesajlarda, "bugün kekeleme günü galiba", "siyahlara bürünmüşsün", "burnunu kaşı" gibi ifadeler görüldü.

Anne kızın mesajları herkesi güldürmeyi başardı. Ünlü spikere sosyal medyada; 'çok iyi', 'bir yerden tanıyorum', 'hepsi aynı mı olur ya', 'ay çok güldüm', 'çok eğlendim' gibi yorumlar yapıldı.