İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! "Cennetin Çocukları" için yeni oyuncu arayışı başladı

İsmail Hacıoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. İfade ve test işlemlerinin ardından Hacıoğlu serbest kalmıştı. Bu sırada oynadığı dizinin çekimlerine ara verilmişti. Son yaşanan gelişmeye göre Hacıoğlu yerine yeni bir oyuncu arayışı başladı.

Recep Demircan

Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında İsmail Hacıoğlu'nun da bulunduğu kişiler gözaltına alınmıştı. İfade ve test işlemlerinin ardından Hacıoğlu serbest bırakılmıştı.

ÇEKİMLER DURDURULMUŞTU

Hacıoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle Cennetin Çocukları dizisinin çekimleri durdurulmuştu.

YENİ OYUNCU ARAYIŞI BAŞLADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre henüz test sonuçları çıkmayan ancak ifadesinde yasaklı madde kullandığını kabul eden oyuncunun başrolünü oynadığı “Cennetin Çocukları” dizisinde yerine yeni bir karakterle yeni bir oyuncu arayışı başladı.

20 Şubat 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İsmail Hacıoğlu uyuşturucu
