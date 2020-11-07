13 aylık SMA hastası Hasan Çınar yardım bekliyor

Kayseri’de yaşayan Suyum ailesi, 13 aylık SMA hastası çocukları Hasan Çınar’ın tedavisi için yetkililerden yardım bekliyor.

Henüz 8 aylıkken hareketlerinden şüphelenerek çocuklarını doktora götüren aile, çocuklarının SMA hastası olduğunu öğrendi. Hastalıkta ilaçların gelme süresinin uzun olmasından dolayı zorluk çektiklerini söyleyen anne Elmas Suyum, oğlunun tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

SMA hastalarının ilaçlarının Türkiye’de bulunmadığını ve bütün hasta çocukların kurtulması için ilacın gelmesi gerektiğini söyleyen Elmas Suyum, “Oğlum, Hasan Çınar Suyum şuan 13 aylık, 8 aylık iken bazı hareketlerinde şüphelenip doktora başvurduk ve SMA teşhisi kondu. Ondan sonra ki süreç bizim için çok zor bir süreçti. Hastalığı öğrendiğimizde şok olmuştuk. Çünkü daha önce hiç duymadığımız bir hastalıktı. Daha sonra ilaç için bazı işlemlere başvurduk. Bu süreç çok yavaş ilerleyen bir süreçti. Bu da bizim için çok üzücü oldu. Yani ilaç başvurusu, gelme süresi oldukça zaman alan bir süreç. Bu ilacı sürekli alması gerekiyor belirli bir günleri var. Zamanında almayınca tam etkiyi göremiyor. Yine çok şükür ki az da olsa bir faydasını gördük. Fizik tedaviye başladık 2 aydır. Fizik tedavinin de faydasını gördük. Onun sayesinde yeni yeni oturmaya başladı. Kafa dengesini sağlamaya başladı ama burada aldığımız ilaç ve fizik tedavi hiçbir zaman tam bir sonuç vermiyor. Bizim Amerika’daki bu ilaca ulaşmamız gerekiyor. Biz devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Öncelikle bu ilacın Türkiye’ye gelmesini istiyoruz. Sadece benim oğlum değil SMA’lı bütün çocukların kurtulmasını istiyoruz” dedi.

