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13. Campus Cup Yelkenli Yarışları başladı

20.11.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışlarda, 11 üniversiteden 15 takımda 250 yelkenci mücadele ediyor

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 13. Campus Cup Yelkenli Yarışları başladı.

Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen ve sadece üniversite öğrencilerinin katıldığı yarışlarda, Anadolu, Beykoz, Boğaziçi, Ekonomi, İTÜ, Koç, Marmara, ODTÜ, Piri Reis, Sabancı ve Yıldız Teknik üniversitelerinden 15 takımda 250 yelkenci mücadele ediyor.

Sabah ve öğlen olmak üzere iki yarışın yapıldığı ilk günde ekipler IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında mücadele etti.

MIYC Başkanı Zafer Öznur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yelkenciliğin geleceği için sadece üniversite öğrencilerinin yarışabildiği Campus Cup'ın 13'üncüsünü gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

13. Campus Cup, yarın sona erecek.

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