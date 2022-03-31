YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. 13 kaburgalı Norduz koyununun sayısı desteklerle artırılacak

13 kaburgalı Norduz koyununun sayısı desteklerle artırılacak

31.03.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen ve endemik bir tür olan Norduz koyununu besleyen 18 yetiştiriciye koyun başına 90 lira hibe desteği verildi - Kaburga sayısının fazla olması dolayısıyla et verimi daha yüksek olan Norduz koyununun ağırlığı 80 ile 110 kilogram arasında değişiyor

EMRE ILIKAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde yetiştirilen ve Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasında yer alan Norduz koyununun sayısının devlet destekli sürdürülen projeyle artırılması hedefleniyor.

Küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Van'da, hayvan varlığının artırılması ve yerel ırkların korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçeye bağlı Norduz bölgesinde yetiştirilen, normal koyunlara göre bir kaburgası fazla, et ve süt verimi yüksek olan koyunun ırkının korunması ve sayısının artırılması için çalışma başlattı.

"Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Projesi" ile geçen yıldan bu yana ilçenin Yalınca, Dikbıyık, Geçerli, Dağseven ve Taşlıyazı mahallelerinde yetiştirilen 1000 Norduz koyununu koruma altına alan İl Müdürlüğü, koyunları besleyen 18 çiftçiye koyun başına 90 lira hibe desteği verdi.

Söz konusu mahallelerdeki yetiştiricileri ziyaret ederek hem kayıt altına alınan hem de diğer koyunları kontrol eden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, koyunların gelişimini izliyor.

Bölgede 173 bin Norduz koyununun bulunduğunu belirleyen görevliler, ziyaret ettikleri besicileri hastalıklar konusunda bilgilendirerek bölgedeki hayvan varlığının artırılmasına katkı sunuyor.

Kaburga sayısının fazla olması sayesinde zorlu arazi ve kış şartlarına daha dayanıklı ve et verimi daha yüksek olan Norduz koyununun normal ağırlığı 80 ile 110 kilogram arasında değişiyor ve bir koyundan ortalama 35-40 kilogram arasında et elde ediliyor.

- "18 çiftçimizin 1000 koyununu koruma altına aldık"

Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, Van'ın tarım ve hayvancılık yönünden önemli bir kent olduğunu söyledi.

Norduz bölgesinde yetiştirilen ve endemik bir tür olan koyunun koruma altına alındığını belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Norduz koyunu, 13 kaburgalı, uzun bacaklı ve yüksek yapılı bir ırktır. Norduz bölgesinde yaptığımız çalışmalar neticesinde 18 çiftçimizin 1000 koyununu koruma altına aldık. Çiftçiler aldıkları destekle koyun sayılarını artıracaklar. Bölgemiz için önemli bir değer olan koyunun neslinin devam etmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Norduz koyunu besleyenlere 90 bin lira destek verdik. Bu destek her sene artarak devam edecek. Önemli bir gen kaynağı olan Norduz koyununa yoğun ilgi var. Et, süt ve doğurganlık oranı yüksektir. Norduz koyunundan oluşan büyük sürüler oluşturmayı, besicilerimizin bu koyunlardan daha yüksek verim elde etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. İlimiz küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın verdiği desteklerle hem hayvan sayısında hem de verimde artış var."

- "Devlet desteğiyle sürümü büyütmeye çalışıyorum"

Yalınca Mahallesi'nde besicilik Mustafa Gül ise koyun sürüsünü devlet desteğiyle büyütmeye çalıştığını ifade etti.

Koyun başına 90 lira hibe desteği aldığını aktaran Gül, "68 Norduz koyunum var. Devlet desteğinden faydalandım ve koyunlarım koruma altına alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sürekli denetime geliyor. Koyunlarımın sayısını artırmayı amaçlıyorum. Norduz koyunu kışa ve engebeli arazi şartlarına daha çok uyum sağlıyor. Et ve süt verimi yüksek. Hayvanlara 7 ay boyunca ot ve saman veriyoruz. Bu yüzden maliyeti çok yüksek oluyor. Devletin verdiği desteği çok anlamlı buluyoruz. Hem koyunlarımızın ırkı korunuyor hem de sürümüzü büyütüyoruz. Devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağanVanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan
Tekirdağ'da parkta erkek cesedi bulunduTekirdağ'da parkta erkek cesedi bulundu
Sinop'ta kaybolan çocuk Gebze'de bulunduSinop'ta kaybolan çocuk Gebze'de bulundu
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 31 Mart Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:47
Öğle
12:16
İkindi
15:48
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Van Nöbetçi Eczaneler31 Mart Perşembe

Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Defne Eczanesi
Ipekyolu
Sera Eczanesi
Ipekyolu
Asya Eczanesi
Tusba
Derman Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.