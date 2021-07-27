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13. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu 28 Kasım'da koşulacak

27.07.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu 28 Kasım'da koşulacak

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 13. kez düzenlenecek Uluslararası Yarı Maraton, 28 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Valiliğinin himayesinde, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yapılan 13. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu'nun yürütme kurulu toplantısı, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı'nın da yer aldığı toplantıda, maratonun 21 kilometrelik parkuru incelendi.

Toplantıda, organizasyonun 28 Kasım Pazar günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Katılımcı ülkeler ve sporcuların, yürütme kurulunun sonraki toplantılarıyla belirleneceği öğrenildi.

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