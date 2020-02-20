130 bin hanenin kullanacağı elektrik çöpten üretiliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama tesislerine kurduğu biokütle enerji tesisleri ile bugüne kadar 32 milyon 217 bin kilowatt yaklaşık 130 bin hanenin elektriğini üretti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye, Ortaca, Milas, Menteşe ve Marmaris ilçelerindeki Katı Atık Düzenli Depolama tesislerine toplam 15 megawatt kurulu güce sahip biokütle enerji tesisi kurdu. 2018 Kasım ayından itibaren farklı zamanlarda devreye alınan tesislerle 32 Milyon 217 bin kilowatt elektrik üretildi. 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik üretimi 250 kilowatt olarak hesaplandığında yaklaşık 130 bin hanenin bir aylık elektrik üretimi çöpten sağlanmış oldu.

2018 Kasım ayından itibaren farklı zamanlarda devreye alınan tesislerden Menteşe Katı Atık Düzenli depolama tesisi 5 Milyon 836 bin kilowatt, Marmaris 12 Milyon 104 bin kilowatt, Fethiye 12 Milyon 384 bin kilowatt, Ortaca 1 Milyon 684 bin kilowatt, Milas 207 bin 720 kilowatt elektrik üretti. Ayrıca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde oluşan 16 milyon 088 bin 812 metreküp metan gazı elektrik üretiminde kullanılarak atmosfere salınımı engellendi.

Başkan Gürün; “Muğla’mızın çöpünden elektrik üreterek çevremizi ve bütçemizi koruyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün eşsiz güzellikteki Muğla’yı korumak için alt yapıdan üst yapıya yatırımlara devam ettiklerini, çevreci yatırımlardan olan biokütle tesisleri ile de Muğla’nın çöpünden elektrik ürettiklerini söyledi. Başkan Gürün; “Muğla yüzde 68 orman varlığı, 1480 km kıyı şeridi, özel çevre koruma alanları ile çok özel ve korunması gereken eşsiz bir coğrafya. Yaşadığımız şehirleri korumak, geleceğe yeşili, mavisi ile tertemiz taşımak için Katı Atık Düzenli Depolama tesisleri çok önemli ve değerli bir hizmet. Kamuoyunda çok yer almasa da Muğla coğrafyasının genişliği nedeni ile 6 Katı Atık tesisine sahip tek il.

Büyükşehir Belediyesi olarak Menteşe’de 4 ilçeye hizmet veren tesisi, Milas’a 25 yıl hizmet verecek tesisi, Fethiye’mizdeki tesisin 2.l otunu kısa zamanda şehrimize kazandırdık. Bodrum Katı Atık Düzenli depolama tesisi çalışmalarında da sona geldik. Bodrum ile birlikte bir gerdanlığın halkaları gibi 7 modern tesisimiz ile şehrimizi geleceğe taşıyacağız. Elverişli olan 5 tesisimize de çöpten elektrik üretmek için Biokütle tesisimizi kurduk. Ortaya çıkan metan gazından elektrik üreterek çevremizi, ürettiğimiz elektrikle de bütçemizi koruyoruz. Muğla’nın yeşilini, mavisini koruyor, çöpünden elektrik üretiyoruz” dedi.

