Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın yankıları Yunan kamuoyunda ve basınında devam ederken, Atina yönetimini de endişelendirdi. Yunanistan'da Foni Logikis partisinin lideri ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Afroditi Latinopoulou, Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatını hedef alarak ağır ifadeler kullandı.

Afroditi Latinopoulou, yaptığı açıklamalarda "Türkiye'nin tarihi yoktur. Sabıka kaydı vardır." sözleriyle Türkiye'ye saldırı girişiminde bulundu.

KÜSTAH İFADELER

Türk düşmanlığı ile zaman zaman gündeme gelen Afroditi Latinopoulou, şu ifadeleri kaydetti:

"Türkiye'nin tarihi yoktur. Sabıka kaydı vardır. Süryanilere, Ermenilere ve Pontus Rumlarına yönelik soykırımları hala inatla tanımayı reddediyor. Kıbrıs'ımızın yarısını yasa dışı olarak işgal etmeye devam ederken Yunanistan'ı 'casus belli' (savaş sebebi) ile tehdit ediyor.

'Mavi Vatan' ve Ege'deki sözde haklar için tehlikeli ve sahte anlatılar uyduruyor. Türkiye, AB'yi içeriden fethetmek amacıyla İslamcı kaçak göçmen sürülerini buraya sevk eden devlettir."

'SEÇİM HİLESİ VE SAHTECİLİK SUÇLAMALARI' İNCELENİYOR

Öte yandan, Latinopoulou'nun partisi kuruluşundaki imza iddiaları nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılmış durumda.

Seçim hilesi ve sahtecilik suçlamaları, Yunan yargısında incelenmeye devam ediyor.