İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında isimleri geçen ve serbest bırakılan 7 ünlü isim hakkında denetim süreci başladı. Söz konusu isimler, 5 yıl boyunca belirlenen tarihlerde uyuşturucu testine tabi tutulacak.
Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ayrı ayrı dosya oluşturulan 7 ünlü isim, denetim süresince çağrıldıkları günlerde Adli Tıp Kurumuna giderek uyuşturucu testi verecek.
Denetim süreci başlayan ünlüler şöyle;
Anıl Piyancı
Berrak Tüzünataç
Kaan Yıldırım
Kubilay Aka
Metin Akdülger
Yusuf Güney
Haklarında ayrı ayrı dosya oluşturulan 7 ünlü isim, 5 yıllık denetim süreci kapsamında farklı tarih aralıklarında uyuşturucu testi verecek.