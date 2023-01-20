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130 milyon kilo evsel atık toplandı

20.01.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü temizlik faaliyetleri yanı sıra bir taraftan farkındalık kazandırma çalışmaları gerçekleştirirken bir taraftan da doğayı kirletenlere karşı mücadelesini sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından diğer müdürlüklerle ve STK’larla iş birliğinde birçok proje hayata geçirilirken koy ve plajlarda yapılan temizlikler devam etti. Çeşitli gönüllü grupların ve öğrencilerin katılımıyla Bodrum mücavir alan sınırları içerisinde yer alan çeşitli plaj ve bölgelerde farkındalık amaçlı temizlik faaliyeti gerçekleştirildi.

Verimli kaynak kullanımı ile emisyon ve trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla Akıllı Atık Toplama ve Kent Temizliği Projesi hayata geçirilerek 903 adet akıllı konteyner yerleşimi yapıldı. Mevcut 8 bin 832 galvanizli çöp konteyneri ile 2022 yılında toplamda 130 bin 893 ton evsel atık toplandı.

İlçe sınırları içerisinde Sosyal Medya, Telefon, WhatsApp, Bölge Sorumluları tarafından Çevre Denetim Birimine yönlendirilen kamusal alana günleri haricinde bırakılan bahçe budama atıkları, konteyner yanına düzensiz atılan evsel atıklar, geri dönüşüm atıkları, kaçak hafriyat ve dolgu işlemleri ve atık su şikayetlerde; 2022 yılı içinde 254 tespiti yapılmış şikâyetin Belediye Encümeni ve İdari Yaptırım Karar Tutanakları ile 1 milyon 865 bin 45 Lira İdari Para Cezası uygulandı.

HEM ATTIKLARINI TOPLUYOR HEM DE CEZA ÖDÜYORLAR

Ekipler son olarak, geçtiğimiz gün Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi üzerine araç ile moloz ve cam parçaları atıp kaçan kişileri Zabıta Müdürlüğü destekleriyle tespit etti. Bahse konu şahıslar, yol üzerine attıkları atık malzemeleri geri toplayarak araçlarına koydular. Şahıslara ayrıca kabahatler kanununa istinaden işlem uygulandı.

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