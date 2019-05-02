130 yıllık geçmişi olan kolanın 4 acayip faydası

Kireçten dibi görünmeyen kettle, kararan gümüşler ve temizlenmek bilmeyen fayans kirleri... Hepsinin çözümü bir bardak kolada!

Kettle'ın dibindeki kireçlenmeyi çözer

Bunun için kettle'ın içine az bir miktar kola döküp tıpkı su gibi kaynatmanız yeterli olacak. Kettle'ın düğmesi attıktan sonra kolayı dökün. Kapağı kaldırdığınız az kireçten eser kalmadığını göreceksiniz.

Arı sokmalarına iyi gelir

Yvaş yavaş yazı karşılamaya hazırlanıyoruz. Bu demek oluyor ki arılarla da zaman zaman haşır neşir olacağız :) İşte bu noktada da kola imdadımıza yetişecek. Eğer arı sokmasına maruz kaldıysanız o bölgeye bir miktar kola dökün. Bölgedeki ağrı ve acıyı hızlı bir şekilde azaltacaktır.

Fayans kirlerini anında temizler

Fısfıslı bir şişenin içine kola koyun ve mutfak, lavabo fayanslarına, musluklarına birkaç fıs sıkıp bekletin. Ardından durulayın. Fayans ve musluk kirlerinden hızlı bir şekilde kurtulacak aynı zamanda parlatacaksınız.

Kararan gümüşleri parlatır



Kararmış gümüşleri kola dolu bir kase içine koyun. Yaklaşık yarım saat boyunca bekletin ve çıkarın. Duruladıktan sonra aradaki farkı göreceksiniz. Gümüşleriniz ilk günkü gibi ışıl ışıl olacak!

