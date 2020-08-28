1308 Osmaneli Belediyespor karate minikler takımı Türkiye ikincisi oldu.

Sakarya’da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Takım Karate Şampiyonasına 59 ilden 480 kulübün katıldı. Şampiyonada 1308 Osmaneli Belediyespor karate minikler takımı sporcuları İkbal Bozkurt, Hüma Zeynep Kaya ve Aybike Kıyıcı Türkiye 2’incisi, erkek takımından Yusuf Nuri Düger, Ahmet Buğra Talih, Muhammed Yiğit Koç Türkiye 8’incisi oldu.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yaptığı açıklamada, "17 branşta faaliyet gösteren 1308 Osmaneli Belediye Spor kulübümüz karate branşında da diğer branşlarda olduğu gibi başarılara imza atıyor. Bilecik’te ilk defa Türkiye 2’incisi olan karate takımı sporcularımızı ve hocalarımız Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz’ı tebrik ediyorum" dedi.

