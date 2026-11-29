Antalya'da uygulama üzerinden verdiği siparişi getiren O.Ü. isimli motokuryenin yumruklu saldırısı sonrası yere yığılan F.A. (45), hastanede tedaviye alındı. Burnu ve dişi kırılan kadın, motokuryeden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan O.Ü., tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Konu kısa sürede gündem olurken, Adalet Bakanı Akın Gürlek infial yaratan olayla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, yemek siparişini teslim almak isteyen bir kadın vatandaşımızın kurye tarafından darbedildiğini üzüntüyle öğrendim.

"TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİR"

Olayın ardından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

"ŞİDDETİN HİÇBİR TÜRÜNE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Kadınlarımızın huzur ve güven içinde yaşama hakkını korumak için şiddetin hiçbir türüne müsamaha göstermeyeceğiz. Sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, adli süreci titizlikle takip edeceğiz.

Saldırıya uğrayan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir kadın şiddet karşısında yalnız değildir. Devletimiz, tüm kurumlarıyla kadınlarımızın yanındadır."

NE OLMUŞTU?

Olay, 27 Kasım tarihinde saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Termessos Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. F.A. adlı kadın, mobil uygulama üzerinden market siparişi verdi. İddiaya göre siparişi getiren motokurye adresi bulamadığını belirterek, kadına uygulama üzerinden mesaj attı. Ardından adrese gelen kurye, arka kapıya poşetleri bıraktığını belirterek F.A.'yı çağırdı. Siparişleri almaya gelen kadın ile kurye arasında tartışma çıktı. Motokurye tartışma sırasında duvar dibine sıkıştırdığı F.A.'yı yumruklayarak yere düşürdü. Bir süre yerde hareketsiz yatan kadın kendine gelirken, motokurye getirdiği siparişleri alarak motosikleti ile uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan F.A.'nın burnu ve dişinin kırıldığı, başını yere çarpması nedeniyle yaralandığı kaydedildi. F.A.'nın kızı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı gerçekleştiren motokurye hakkında şikayetçi olduklarını, gerekli cezayı almasını istediklerini kaydetti. İnfial yaratan olayın ardından saldırgan kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi.