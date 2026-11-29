Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Sivasspor’da ekonomik sorunlar gündemdeki yerini korurken, kulüpte yaşanan ödeme sıkıntıları yeni bir krizi beraberinde getirdi. Kırmızı-beyazlı ekipte, futbolcuların alacaklarının ödenmemesi nedeniyle antrenmana çıkmadı.

ANTRENMANA ÇIKMADILAR

Edinilen bilgilere göre Türk ve yabancı futbolcular, uzun süredir devam eden ödeme sorunlarına tepki göstererek bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmadı. Kulüp personelinin de yaşanan süreçte futbolculara destek verdiği öğrenildi.

Kulüpte bir süredir devam eden ekonomik sıkıntıların antrenman boykotuna dönüştüğü yönündeki iddialar, Sivasspor’da krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan Sivasspor Kulübü yönetiminden konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cevdet Berker İşleyen tarafından yayına alınmıştır