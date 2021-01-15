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14 FETÖ iltisaklısı tekne ile kaçarken yakalandı

15.01.2021 10:08 | Son Güncelleme:
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14 FETÖ iltisaklısı tekne ile kaçarken yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik ve Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin operasyonunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü iltisaklısı 14 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Bozburun açıklarında kiraladıkları tekne ile Yunanistan adalarına kaçış hazırlığında olan bir grup bulunduğu bilgisi alındı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik ve Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin operasyonunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü iltisaklısı 14 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bozburun açıklarında kiraladıkları tekne ile Yunanistan adalarına kaçış hazırlığında olan bir grup bulunduğu bilgisi alındı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tekneye yapılan operasyonda Amasya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden muvazzaf astsubay E.B. ihraç polis memuru B.B., İzmir 4’üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından araması bulunan ihraç Ebe R.Y., Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması devam eden ihraç komiser M.K., Antalya Ağır Ceza Mahkemesi İlamat masasınca aranan ihraç öğretmen S. Y., Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması devam eden esnaf S.Ö., Antalya Ağır Ceza İlamat masasınca aranan ihraç öğretmen H.M.D., . Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması devam ediyor ihraç öğretmen M.E.K., Özel sektör çalışanı ve araması bulunmayan A.E. Manisa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden ihraç memur Ç.Ç.C., İzmir 16’ncı ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden ihraç öğretmen K.T., Şanlıurfa 5’inci ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden ihraç komiser Y.G. ve İzmir 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden i-esnaf B.H.İ.S. teknede yakalandı.
FETÖ/PDY iltisaklı 13 şüpheli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Marmaris Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.

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