YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. 14 gün kuralına uymayanlara ceza

14 gün kuralına uymayanlara ceza

AMASYA HABERLERİ  | 18.03.2020 15:17 | Son Güncelleme

Ülke genelinde olduğu gibi Merzifon’da da Korona virüsü salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yurt dışından ve umre ziyaretinden dönen vatandaşların 14 günlük gözlem ve izleme kuralına uyması gerekiyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Merzifon’da da Korona virüsü salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yurt dışından ve umre ziyaretinden dönen vatandaşların 14 günlük gözlem ve izleme kuralına uyması gerekiyor. Kurala uymayanlara idari para cezası ve 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Konu hakkında Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Korona virüsü salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yurt dışından ve umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımızın 14 günlük gözlem ve izleme kapsamına alınarak takip edilmesi önem arz etmektedir. Gözlem altına alınan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları, insanlarla ilişkilerinde en az 1 metre kuralına uygun hareket etmeleri zaruri görevleridir. Bu tedbirlere uymayanlar hakkında 17 Mart 2020 tarihli ve 2020/06 nolu Amasya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla idari para cezası uygulanması kararı alınmıştır. Ayrıca bu tedbirlere uymayanlara yönelik Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi’nde de 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası hükmü yer almaktadır.
Bu kuralların nihai amacı toplumumuzun sağlığını korumak ve büyük risk teşkil eden korona virüsü salgınını kontrol altında tutmaktır. Halkımızın verilen bu çabaya destek olmasını ve kurallara titizlikle uymasını önemle rica ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yalova'da tabancayla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Yalova'da tabancayla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Amasya Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
12:50
İkindi
16:12
Akşam
18:53
Yatsı
20:12

Amasya Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Beste Eczanesi
Merkez
Enes Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Gumushacikoy
Berrin Eczanesi
Merzifon
Özlem Eczanesi
Suluova
Tiryakioğlu Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

Suluova’ya yeni aile hekimliği

Suluova’ya yeni aile hekimliği

Minik öğrenciler ambulans hakkında bilgilendirildi

Minik öğrenciler ambulans hakkında bilgilendirildi

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.