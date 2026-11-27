İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme' ile 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma' suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında geçtiğimiz günlerde 35 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

ÜNLÜLERİN TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU: 3 İSMİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Gözaltına alınan ve aralarında sanatçı Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de bulunduğu çok sayıda isme uyuşturucu testi yapıldı.

Deniz Çakır, Özcan Deniz, Cansu Taşkın, Işıl Işık Demet, İlknur Şahin, Ufuk Gündoğdu, Özden Cerrahoğlu, Ceylan Kaya, Burhan Karaca, Cem Güler, İbrahim Yılmaz, Deniz Sözen, Pınar Bent ve Muammer Kapucuoğlu'na test yapıldı.

ÖZCAN DENİZ, DENİZ ÇAKIR, BURCU ÖZBERK... TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Deniz Çakır, Pınar Bent, Burcu Özberk, Işıl Işık Demet, İbrahim Yılmaz ve Özcan Deniz gibi isimlerin testleri negatif çıktı.

3 ÜNLÜ İSMİN TESTİNDE UYUŞTURUCU MADDEYE RASTLANDI

Test sonucu pozitif çıkan isimlerin Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu ve Cem Karcı olduğu öğrenildi.