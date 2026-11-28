Bolivya Kupası finalinde Always Ready ile Real Potosi arasında oynanan rövanş mücadelesinin ardından futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Jordy Aleman, Real Potosi'nin Arjantinli kalecisi Cristian Martinez'e yumruk attı.

HAKEM KALECİYE YUMRUK ATTI

Mücadelenin sona ermesiyle birlikte Real Potosi futbolcuları, maç içerisindeki kararları nedeniyle hakem Aleman'a tepki gösterdi. Hakemin çevresini saran oyuncularla başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

Yaşanan gerginlik sırasında Aleman'ın Martínez'in yüzüne yumruk atması tansiyonu daha da yükseltti. Olayların ardından dört futbolcu ile teknik heyetten üç kişi kırmızı kartla cezalandırıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ SAHAYA GİRDİ

Sahadaki gerginliğin kontrolden çıkması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Hakem Jordy Aleman ve yardımcıları, polis ekiplerinin eşliğinde sahadan çıkarıldı.

Öte yandan finalin rövanş karşılaşması golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk mücadeleyi 3-1 kazanan Always Ready, iki maçın toplamında elde ettiği üstünlükle Bolivya Kupası'nı müzesine götürdü.

ŞİKAYETÇİ OLMAYACAK

Hakemin yumruğuyla yüzünden yaralanan ve ağzı kanayan Cristian Martínez, olayın ardından açıklamalarda bulundu. Arjantinli kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Jordy Aleman hakkında hukuki süreç başlatmamaya ve kendisinden şikayetçi olmamaya karar verdiğini bildirdi.

Yaşanan olay futbol kamuoyunda yankı uyandırırken Bolivya Futbol Federasyonu henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Hakem Aleman hakkında herhangi bir disiplin yaptırımı da açıklanmadı.