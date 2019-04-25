Mynet Trend

14 gündür aranan Liseli Emel'in denizde cesedi bulundu

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 25.04.2019 18:20 | Son Güncelleme

Trabzon’un Sürmene ilçesinde, 14 gündür kayıp olarak aranan lise öğrencisi Emel Aktaş'ın(17) denizde cansız bedeni bulundu.

14 gündür aranan Liseli Emel'in denizde cesedi bulundu

Sürmene Sağlık Meslek Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Emel Aktaş, 11 Nisan günü Sürmene'deki evlerinden çıktı. Kimliğini, cüzdanını ve cep telefonunu evde bırakan Aktaş, akşam eve dönmedi. Aile kızlarına ulaşamayınca polis ve jandarmaya başvurdu. Emel Aktaş'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Ancak liseli Aktaş, tüm aramalara rağmen bulunamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Balıklı Mahallesi sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, öğle saatlerinde denizde bir ceset olduğunu fark etti. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cesedin kayıp olarak aranan Emel Aktaş'a ait olduğu belirlendi.

Aktaş'ın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)


PARTNERBunları duyunca çok şaşıracaksınız! Kadınım şarkısı bakın kimin için yazılmışBunları duyunca çok şaşıracaksınız! Kadınım şarkısı bakın kimin için yazılmış
Kan donduran olay! Kocasını sevgilisine öldürttüKan donduran olay! Kocasını sevgilisine öldürttü
Tacizciyi kayda aldı: Cinsel organını çıkarıp üzerime gelince...Tacizciyi kayda aldı: Cinsel organını çıkarıp üzerime gelince...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon kayıp kız
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Çalışanlar dikkat! En tehlikeli iki şirket belli oldu

Çalışanlar dikkat! En tehlikeli iki şirket belli oldu

Tacizciyi kayda aldı: Cinsel organını çıkarıp üzerime gelince...

Tacizciyi kayda aldı: Cinsel organını çıkarıp üzerime gelince...

Yazar Talha Uğurluel için tahliye kararı!

Yazar Talha Uğurluel için tahliye kararı!

Akkuzulu'da bu sabah! Dualarla uğurlandılar

Akkuzulu'da bu sabah! Dualarla uğurlandılar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadınlar isyan etti: Böyle mahalle adı mı olur!

Kadınlar isyan etti: Böyle mahalle adı mı olur!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Sosyal medyaya damga vuran diyalog! ' Sen değil biz utanalım'

Ünlü sanatçı kapı kapı dolaşıp oy istedi!

Ünlü sanatçı kapı kapı dolaşıp oy istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

4 yaşındaki çocuk kaybolmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Kocasını sevgilisine öldürtmüş

Kan donduran olay! Kocasını sevgilisine öldürttü

Tacizciyi kameraya aldı! 'Cinsel organını çıkarıp üzerime gelmeye başlayınca..'

Tacizciyi kayda aldı: Cinsel organını çıkarıp üzerime gelince...

24 Nisan 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto'da büyük ikramiye 1 kişiye isabet etti!

Planktonların çoğalmasıyla Marmara Denizi turuncuya büründü

Marmara denizi turuncuya büründü!

Üniversiteli Sefa kazada öldü, yoldan geçen bir kişi selfie yaptı

'Maalesef motorcu rahmetli oldu gibi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.