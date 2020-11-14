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14 Kasım Diyabet Günü’nde halkı bilgilendirdiler

ANTALYA HABERLERİ  | 14.11.2020 15:37 | Son Güncelleme

Anadolu Hastaneleri 6 şubesinde, 14 Kasım Diyabet Günü’nde farkındalığı arttırma adına, hastaların kan şeker ölçümleri gerçekleştirdi, diyabet hakkında bilgilendirme yaptı.Anadolu Hastaneleri 14 Kasım Diyabet Farkındalık Günü kapsamında, Kemer’den Alanya’ya kadar 6 şubesinde vatandaşları bilgilendirme amaçlı diyabet standı kurdu.

Anadolu Hastaneleri 6 şubesinde, 14 Kasım Diyabet Günü’nde farkındalığı arttırma adına, hastaların kan şeker ölçümleri gerçekleştirdi, diyabet hakkında bilgilendirme yaptı.

Anadolu Hastaneleri 14 Kasım Diyabet Farkındalık Günü kapsamında, Kemer’den Alanya’ya kadar 6 şubesinde vatandaşları bilgilendirme amaçlı diyabet standı kurdu. Stant da hastaların kan şeker ölçümleri gerçekleştirildi, şekerlerinin düzenli ölçülmesi, diyabetin farkında olmaları konusunda bilgilendirildi.
Şeker hastalığı olarak da adlandırılan diyabet sık görülen, kontrol altında tutulmazsa erken yaşta ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açan, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekildi.
Uyarılar
Diyabetin yaşam boyu izlem ve tedavi gerektirdiği belirtilirken, bununla birlikte etkin yönetildiğinde normal yaşam kalitesi ve yaşam süresi sağlanabildiği kaydedildi.
Şeker hastalığı ile mücadele etmenin en önemli silahı, yeterli ve dengeli besin öğelerini içeren sağlıklı bir beslenme eğitimi almak ve yaşamı ona göre düzenlemek olduğuna dikkat çekilerek, beslenmede kan şekerini ani yükselten çikolata, şekerli kurabiye, kolalı içecekler gibi yiyecek ve içeceklerden uzak durulması gerektiği onun yerine emilimi yavaş olan kan şekerini dengede tutan besinlerin tüketilmesi gerektiği ifade edildi.

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