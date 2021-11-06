14. Sivas Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramı'na 50'ye yakın aşık ve şair katıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta belediye, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar Şairler ve Halk Oyunları Derneği'nin (SİFAHOD) iş birliğiyle 14. Sivas Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramı düzenlendi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla "İki Devlet Tek Millet, Çatal Yürek Tek Bilek" sloganıyla gerçekleştirilen programa yurt içinden, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 50'ye yakın aşık ve şair katıldı.

Programın açılışında konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, aşıklık geleneğinin Sivas'ın en önemli kültürel zenginliklerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Şehrimizin kültürel zenginliklerinden bir tanesi olan aşıklık geleneğini yaşatmak, aşıklarımıza destek vermek ve yeni nesillere aktarmak için böyle güzel bir organizasyona imza attık. Bu yıl güzel bir slogan oluşturduk. Bu vesileyle yurt içinden ve dışından, Azerbaycan'dan buraya gelip programı anlamlandıran aşıklarımıza, ozanlarımıza, sanatçılarımıza, misafirlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

SİFAHOD Başkanı Ahmet Ayık, gazetecilere Kovid-19 salgınından dolayı 2 yıldır programı yapamadıklarını belirterek, " Şu an 15. programı yapmamız gerekiyordu, 2 yıl ara verdikten sonra 14. Sivas Uluslararası Geleneksel Aşıklar Bayramı'nı yapıyoruz." dedi.

- "Bu kültür bizim kültürümüz"

Ayık, son yıllarda gençlerin müzik konusunda kendi kültürlerinden koptuklarını söyledi.

"Gençlerimiz müzik olarak başka yerlere kayıyorlar ama biz bu geleneği inatla yaşatmak istiyoruz." diyen Ayık, şunları kaydetti:

"Bu kültür bizim kültürümüz. Buna sahip çıkmamız lazım. Bir yarışma yapıldı, 'İki Devlet Tek Millet, Çatal Yürek Tek Bilek' temasıyla. Ödüllerini verdik. Azerbaycan bizim kardeşimiz, onlar da bu işe emek veriyor, bizden de hiçbir emeği esirgemiyorlar. Bu gelenek özellikle Türk devletlerinde devam etmeli. Bu yıl sadece Azerbaycan ve Gürcistan’dan kişiler çağırdık. Adana’dan, Kahramanmaraş’tan, Kars’tan Erzurum’dan ve Sivas’ımızdan katılanlar oldu."

Etkinlikte aşıklar hünerlerini sergiledikten sonra şiir yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Programı Bilgin ve Ayık'ın yanı sıra AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Azerbaycan'dan gelen misafirler ve katılımcılar izledi.

