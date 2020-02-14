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14 Şubat’ta 14 çift dünya evine girdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.02.2020 17:32 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 14 çiftin nikahını Belediye Başkanı Dt.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 14 çiftin nikahını Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç kıydı.
Vega Outlet AVM işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, çiftlerin yanı sıra aileleri de katıldı. Programda 14 çiftin nikahını kıyan Başkan Ataç, her zaman olduğu gibi aile cüzdanlarını gelinlere teslim etti. Çiftlerin tamamına mutluluklar dileyen Başkan Ataç, mutlu evliliğin sevgi ve saygıyla mümkün olacağını belirtti. Sevgililer Günü’nü senenin en güzel günlerinden biri olarak ifade eden Ataç, “Belediyemizin 3 yıldır düzenlediği bir etkinlik. Bu sene de 14 çiftimiz katıldı. Evlilik müessesesi çok kıymetli bir müessese, insanların bir araya gelip bir çatı altında mutlu olmaları çok önemli. Yıllar sonra çiftlerimizle çocuklarıyla beraber karşılaşıyoruz ve ‘Başkanım bakın çocuğumuz oldu biz çok mutluyuz’ dediklerinde ben inanın onlardan daha çok mutlu oluyorum. Ben bugün de bir yastığa baş koymak için burada hayatlarını birleştiren çiftlerimizi kutluyor ve bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Eskişehir’in her zaman yüzü gülsün. Eskişehir her zaman mutlu olsun. Eskişehir her şeyin en iyisine layık” dedi.
Başkan Ataç daha sonra, nikahını kıydığı çiftlere ilk hediyelerini kendisi takdim etti. Etkinlik, nikahları kıyılan çiftlerin hep birlikte düğün pastasını kesmeleri ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. Dünya evine giren çiçeği burnunda gelin ve damatlar da, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletti.

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Odunpazari
Sunay Eczanesi
Tepebasi
Tarık Eczanesi
Tepebasi
Zişan Eczanesi
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