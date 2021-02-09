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14 Şubat’ta Cumhuriyet Sevgi Meydanı etkinliği

09.02.2021 14:05 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle 11-12 Şubat tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda, Cumhuriyet Sevgi Meydanı etkinlikleri gerçekleştirecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle 11-12 Şubat tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda, Cumhuriyet Sevgi Meydanı etkinlikleri gerçekleştirecek. Çeşitli kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde "Sevgi paylaştıkça güzel” temasından hareketle insan sevgisi, doğa sevgisi, hayvan sevgisi, paylaşma ve yardımlaşma kavramları öne çıkacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, dünyada ve Türkiye’de doğal kaynakların tükenme noktasına yaklaştığı bu dönemde gerçekleştirilecek etkinlik ve faaliyetlerde çevre bilinci oluşturmak ve doğal kaynakların korunmasına dikkat çekmek amacıyla 2021 yılı için "Doğadan Kültüre, Kültürden Doğaya" teması belirlendi. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek Sevgi Meydanı etkinliğinde de çevre bilinci oluşturmak ve doğal kaynakların korunmasına dikkat çekmek hedefleniyor.

“ Kamu kurumları ve STK’lar katılacak”
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek Cumhuriyet Sevgi Meydanı etkinliğine; Orman Bölge Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın yanı sıra Yeşilay, Kızılay, LÖSEV ve AKUT gibi kamu yararına çalışan STK’lar da katılacak. Antalyaspor’da sevgi etkinliklerinde yer alacak. Etkinliklerde bilgilendirme ve görsel sunumlar yapılacak.

“Konser ve gösteriler olacak”
11-12 Şubat tarihlerinde 11.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Cumhuriyet Sevgi Meydanı etkinlikleri kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerel sanatçılara destek vermek amacıyla pandemi döneminde başlattığı “Müzik Şehrin Kalbinde” etkinliği çerçevesinde mini konser ve gösteriler de olacak. Etkinlikler kapsamında Kızılay kan bağışı alacak, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara fidan dağıtarak orman yangınlarına yönelik bilgilendirmeler yapacak.

“Yeni ve güçlü bir adım”
Sanat ve Sevginin kalpten kalbe giden en kısa yol olduğunu, yaşadığımız bütün olumsuzlukların, sevgiyi paylaşarak ve büyüterek üstesinden gelinebileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Cumhuriyet Sevgi Meydanı etkinlikleri ile özellikle doğa ve çevre konusunda toplumsal bilincin ve farkındalığın arttırılmasını, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının yanında sevginin ve paylaşmanın önemini de vurgulamak istiyoruz. Cumhuriyet Sevgi Meydanı etkinliklerinin, kurumlar arası işbirliğini arttırarak, önümüzdeki dönemde önemli projelerin hayata geçirilmesi noktasında da yeni ve güçlü bir adım olmasını hedefliyoruz” dedi.

“Pandemi kuralları unutulmadı”
Pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenecek etkinlik alanına girişlerde termal kameralı ateş ölçümü yapılacak. Etkinlikler maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenecek.

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