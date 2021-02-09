14 Şubat’ta Cumhuriyet Sevgi Meydanı etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle 11-12 Şubat tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda, Cumhuriyet Sevgi Meydanı etkinlikleri gerçekleştirecek. Çeşitli kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde "Sevgi paylaştıkça güzel” temasından hareketle insan sevgisi, doğa sevgisi, hayvan sevgisi, paylaşma ve yardımlaşma kavramları öne çıkacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, dünyada ve Türkiye’de doğal kaynakların tükenme noktasına yaklaştığı bu dönemde gerçekleştirilecek etkinlik ve faaliyetlerde çevre bilinci oluşturmak ve doğal kaynakların korunmasına dikkat çekmek amacıyla 2021 yılı için "Doğadan Kültüre, Kültürden Doğaya" teması belirlendi. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek Sevgi Meydanı etkinliğinde de çevre bilinci oluşturmak ve doğal kaynakların korunmasına dikkat çekmek hedefleniyor.

“ Kamu kurumları ve STK’lar katılacak”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek Cumhuriyet Sevgi Meydanı etkinliğine; Orman Bölge Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın yanı sıra Yeşilay, Kızılay, LÖSEV ve AKUT gibi kamu yararına çalışan STK’lar da katılacak. Antalyaspor’da sevgi etkinliklerinde yer alacak. Etkinliklerde bilgilendirme ve görsel sunumlar yapılacak.