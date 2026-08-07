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14. TAYK-Eker Olympos Regatta’da ilk günün kazananı "Team Nautique Yachting" oldu

Türkiye’nin en uzun yelken haftası olan 14. TAYK-Eker Olympos Regatta, Kalamış açıklarında gerçekleştirilen J70 sınıfı yarışlarıyla başladı. Toplam 9 teknenin mücadele ettiği ilk günde, Onur Erardağ dümenciliğindeki "Team Nautique Yachting" takımı birinciliği elde etti.

14. TAYK-Eker Olympos Regatta’da ilk günün kazananı "Team Nautique Yachting" oldu

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle "Rüzgârı Yakala" mottosuyla düzenlenen 14. TAYK - Eker Olympos Regatta, İstanbul Kalamış açıklarında start aldı. İstanbul’u 10 gün boyunca yelken sporunun merkezi haline getirecek organizasyonun ilk gününde J70 sınıfında mücadele eden 9 tekne, rüzgara karşı kıyasıya yarıştı.

Üç etap üzerinden yapılan ilk gün yarışları sonunda genel sıralamada Onur Erardağ dümenciliğindeki "Team Nautique Yachting" günü lider tamamladı. Alp Doğuoğlu’nun dümenciliğindeki "Ada JR" ikinci, Ahmet Eker dümenciliğindeki "Eker Kaymak" takımı ise üçüncü sırayı aldı. J70 sınıfındaki mücadele 8 ve 9 Ağustos tarihlerinde Kalamış açıklarında devam edecek.

J70 Sınıfı 1. gün sıralaması:
Team Nautique Yachting (Dümenci: Onur Erardağ)
Ada JR (Dümenci: Alp Doğuoğlu)
Eker Kaymak (Dümenci: Ahmet Eker)
Happyhour JR (Dümenci: Erman Ayvaz)
Izocam Racing Team (Dümenci: Deniz Çınar)
MAYK (Dümenci: Batu Özonur)
Eker Dip&Chips (Dümenci: Nevra Eker)
On The Rockss (Dümenci: Nil Deniz)
NTS Danışmanlık (Dümenci: Behiye Savaşkan)

BAŞHAKEM CANER: "EKİPLER CENTİLMENCE BİR MÜCADELE SERGİLEDİ"

14. TAYK-Eker Olympos Regatta’da ilk günün kazananı "Team Nautique Yachting" oldu 1

Organizasyonun ilk gününü değerlendiren J70 Başhakemi Gökhan Caner, "J70 yarışlarında ilk gün, 240 yönünden 8-9 knot şiddetinde esen rüzgârla başladı. Dokuz teknenin mücadele ettiği filoda ilk yarış sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Günün ilerleyen saatlerinde rüzgârın kuzeye dirise etmesi ve 9-10 knot seviyelerine ulaşmasıyla ikinci ve üçüncü yarışlar yeni rüzgâr koşullarında gerçekleştirildi. Değişen hava şartlarına rağmen yarışlar güvenli bir ortamda tamamlanırken, ekipler gün boyunca başarılı ve centilmence bir mücadele sergiledi" ifadelerini kullandı.

FARKLI SINIFLARDA YARIŞLAR SÜRECEK

14. TAYK-Eker Olympos Regatta’da ilk günün kazananı "Team Nautique Yachting" oldu 2

16 Ağustos’a kadar sürecek organizasyonda sporcular; J70, J70 Match Race, Hareketli Salma, IOM ve Yat sınıflarında mücadele edecek. Moda açıklarında 11-12 Ağustos’ta J70 Match Race yarışları düzenlenecek. Genç sporcuların yer alacağı Hareketli Salma yarışları ise 11-13 Ağustos tarihlerinde Fenerbahçe Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Yarışın Off-Shore Gece Yarışı etabı 14 Ağustos saat 18.00’de Çınarcık rotasında start alacak. Uzaktan kumandalı model yelkenlilerin mücadelesine sahne olacak IOM yarışları 15-16 Ağustos’ta, Yat Sınıfı Şamandıra Yarışı ise 15 Ağustos’ta yapılacak. Organizasyon, 16 Ağustos saat 12.00’de İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek Yat sınıfı yarışı ile sona erecek.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yelken Federasyonu
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