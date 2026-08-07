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Salah’ın Trabzon’da yaşayacağı lüks villa belli oldu! Resmen yok yok...

Trabzonspor’un dünyaca ünlü yeni transferi Mohamed Salah’ın ailesiyle birlikte yaşayacağı lüks villa belli oldu. Yalıncak’ta 975 metrekarelik arazi üzerine kurulu villada kapalı havuzdan saunaya, spor salonundan sinema odasına kadar birçok özel bölüm bulunuyor.

Salah’ın Trabzon’da yaşayacağı lüks villa belli oldu! Resmen yok yok...
Burak Kavuncu

Trabzonspor'un yeni yıldızı Mohamed Salah'ın ailesiyle birlikte yaşayacağı villa ortaya çıktı. Yalıncak'ta 975 metrekarelik arazi üzerine kurulu lüks konut, sahip olduğu imkanlarla adeta bir yaşam kompleksi.

SALAH'IN TRABZON'DAKİ YENİ ADRESİ

Salah’ın Trabzon’da yaşayacağı lüks villa belli oldu! Resmen yok yok... 1

Trabzonspor'un dünyaca ünlü transferi Mohamed Salah'ın Trabzon'da yaşayacağı villa belli oldu. Sabah'ın haberine göre Mısırlı yıldız, ailesiyle birlikte Yalıncak bölgesinde 975 metrekarelik arazi üzerine kurulu 4 katlı lüks bir villada ikamet edecek.

Salah'ın yeni evinin farklı bölümlerinde aile yaşamından spora, eğlenceden dinlenmeye kadar birçok imkan bulunuyor.

GİRİŞ KATINDA MUTFAK VE SALON

Salah’ın Trabzon’da yaşayacağı lüks villa belli oldu! Resmen yok yok... 2

Toplam 120 metrekarelik giriş katında mutfak, salon, misafir odası ve banyo yer alıyor.

Birinci katta ise yine 120 metrekarelik alanda 3 yatak odası, 3 banyo, ebeveyn süiti ve çamaşır odası bulunuyor.

VİLLADA KAPALI HAVUZ VE SAUNA

Salah’ın Trabzon’da yaşayacağı lüks villa belli oldu! Resmen yok yok... 3

Villanın 230 metrekarelik bahçe katı ise dikkat çeken özelliklere sahip. Bu bölümde kapalı yüzme havuzunun yanı sıra sauna, spor salonu, kış bahçesi, çalışma odası, salon ve mutfak yer alıyor.

Salah'ın profesyonel futbolcu olması nedeniyle spor salonu ve havuz gibi imkanlar villanın öne çıkan detayları arasında bulunuyor.

ÖZEL SİNEMA ODASI DA VAR

Villanın 35 metrekarelik çatı katında ise sinema odası ve depolama alanı bulunuyor. Böylece Salah ve ailesi için ev içerisinde özel bir eğlence alanı da oluşturulmuş durumda.

BAHÇESİ DE LÜKS İMKANLARLA DONATILDI

Salah'ın yaşayacağı villanın bahçesinde de dikkat çekici imkanlar bulunuyor. Bahçede özel yüzme havuzu, ateş çukuru, bahçe mutfağı, hobi bahçesi ve çocuk oyun alanı yer alıyor.

Özellikle çocuk oyun alanı ve geniş bahçe düzenlemesi, Salah'ın ailesiyle birlikte konforlu bir yaşam sürmesi için tasarlanmış detaylar arasında öne çıkıyor.

AKILLI EV SİSTEMİ VE GÜVENLİK

Villada konforun yanı sıra güvenlik de ön planda tutuluyor. Evde akıllı ev sistemi, kamera güvenlik sistemi ve yerden ısıtma bulunuyor.

Salah'ın Trabzonspor'a transferi şehirde büyük heyecan yaratırken, yıldız futbolcunun yaşayacağı lüks villa da şimdiden merak konusu oldu.

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Trabzonspor salah
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