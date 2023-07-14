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14 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Dönence, Hayatımın Neşesi, Korkusuz Korkak, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

14.07.2023 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Temmuz reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Dönence, Hayatımın Neşesi, Korkusuz Korkak, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 14 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Dönence, Hayatımın Neşesi, Korkusuz Korkak, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 14 Temmuz Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Dönence, Hayatımın Neşesi, Korkusuz Korkak, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 14 Temmuz Cuma gününün reyting sonuçları...

14 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Temmuz Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (7 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada “Fox Ana Haber”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Fox TV’de yayınlanan “Kısmet”, 4. sırada TRT1’in yeni dizisi “Hayatımın Neşesi” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kısmet”, 2.sırada TRT1’de ilk bölümü yayınlanan “Hayatımın Neşesi”, 3.sırada “Masterchef Türkiye All Star” yer aldı.

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