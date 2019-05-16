14 yaşındaki Ali'nin korkunç ölümü!

Olay, dün akşam saatlerinde Karlıova'nın Taşlıçay köyünde meydana geldi. Ali Sönmez, evde bulduğu, ruhsatlı olup olmadığı henüz bilinmeyen tabancayla oynamaya başladı. Bu sırada yanlışlıkla tetiğe dokununca, tabancadan çıkan kurşun, Sönmez'in başına isabet etti.

Silah sesiyle odaya koşanların, kanlar içerisinde bulduğu çocuk, götürüldüğü Karlıova Devlet Hastanesi'nde çabaya rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ali Sönmez'in cansız bedeni, otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

DHA

