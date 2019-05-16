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14 yaşındaki Ali'nin korkunç ölümü!

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YAŞAM  | 16.05.2019 09:34 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, evde bulduğu tabancayla oynarken yanlışlıkla tetiğe dokunan Ali Sönmez (14), başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karlıova'nın Taşlıçay köyünde meydana geldi. Ali Sönmez, evde bulduğu, ruhsatlı olup olmadığı henüz bilinmeyen tabancayla oynamaya başladı. Bu sırada yanlışlıkla tetiğe dokununca, tabancadan çıkan kurşun, Sönmez'in başına isabet etti.

Silah sesiyle odaya koşanların, kanlar içerisinde bulduğu çocuk, götürüldüğü Karlıova Devlet Hastanesi'nde çabaya rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ali Sönmez'in cansız bedeni, otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
bingöl karlıova

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Evde bulduğu tabanca derken? Tabanca gökten mi düşmüş. Herkesin evinde ruhsatsız silah var. Huzur kalmadı ülkede.
Allah rahmet eylesin. Yazık olmuş, Asker ve Polis haricinde hiç kimsede sikah olmamalı, yetmedi mi? hala
oynarken kendini başından vurmaz kimse olay intihar gibi geliyor
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