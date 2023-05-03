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14 yaşındaki kızdan 48 saattir haber alınamıyor

03.05.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesinde ortaokul 8. sınıf öğrencisi kızdan iki gündür haber alınamıyor.

14 yaşındaki kızdan 48 saattir haber alınamıyor

Kızının hayatından endişe ettiğini belirten anne Havva Yıldız, "İnşallah başına bir şey gelmeden ortaya çıkar. Tek isteğimiz eğitimini tamamlamasıydı. Bizden herhangi bir talebi yoktu. Çünkü biz ona bütün isteklerini yerine getiriyoruz" dedi.

Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle’de yaşayan ailenin tek kızı olan Hamide Sarıkaya’nın en son arkadaşıyla birlikte Antalya’ya gittiği ve arkadaşını bıraktıktan sonra eve dönmediği öğrenildi. 48 saattir kayıp olan kız çocuğu için ailesi emniyete giderek kayıp ilanı verdi. Anne Havva Yıldız, "Kızımın başına bir iş gelmeden tek temennim bulunması" diye konuştu.

"BAŞINA BİR ŞEY GELMEDEN BULUNSUN"

Kızının etrafında pervane olduklarını ve koklamaya bile kıyamadıklarını belirten anne Havva Yıldız, "Kızım sabah saatlerinde Antalya’ya gidip tekrar akşam arkadaşıyla beraber dönüyor. Arkadaşını eve bıraktıktan sonra eve dönmüyor. O saatten bu yana haber alamıyoruz. Emniyete gittik, kayıp ilanı çıkardık. Herhangi bir not bırakmamış. Bu 3. kez gidişi, ailesinden uzaklaşmak istedi sanırım. İnşallah ortaya çıkar. Başına bir iş gelmeden tek temennim bu. 8 sınıfta okuyordu, dersleri orta düzeydeydi. Devamsızlıkları vardı biraz. Tek isteğimiz eğitimini tamamlamasıydı. Bizden herhangi bir talebi yoktu. Çünkü biz ona bütün isteklerini yerine getiriyoruz fazlasıyla. Ağabeyleri olsun, ben olayım etrafında pervane oluyoruz. Biz onu koklamaya kıyamıyoruz. Öyle bağırmak, çağırmak değil incitmiyoruz bile" ifadesini kullandı.

Kızının evine dönmesi çağrısında bulunan anne Yıldız, "Bir an önce ortaya çıksın. Biz burada ne kadar çok üzüldük. Ne kadar perişan olduk, gelsin görsün. Bir annenin bir evinin olduğunu, dışarının öyle bir ortam olmadığını. En sıcak ortam ailedir, annedir. Anneden başka kimse ona sahip çıkamaz. Gelsin, nerede yaşamak istiyorsa karşı çıkmayacağım, yeter ki gelsin" şeklinde konuştu.

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