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14 yıllık yaşamında 2 kez göç etmek zorunda kaldı

12.03.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan Edirne'ye gelen Kırım Türkü Evelina Kurtseitova: - "Ben 14 yaşındayım ve bu benim ikinci göçüm. 2014 yılında Kırım'dan Kiev'e göç etmek zorunda kalmıştık. Şimdi de Türkiye'ye geldik"

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan Kırım Türkü Evelina Kurtseitova, 14 yıllık yaşamına iki göç sığdırdı.

Ukrayna'da yaşayan 300'e yakın Kırım Türkü, Rusya'nın saldırılarının ardından Türkiye'ye sığındı.

Geçici olarak Edirne'de konaklayanların arasında 14 yıllık hayatına 2 göç sığdıran Evelina Kurtseitova da var.

Gidecekleri bir yeri olmadığı için Edirne'deki Doktor Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ne yerleştirilen Kurtseitova ve ailesinin tek hayali, yeniden eski düzenlerine kavuşmak.

- "Babam orada kaldı"

Kurtseitova, AA muhabirine, savaşın başlamasıyla her şeylerini Kiev'de bırakıp annesi ve kız kardeşiyle Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Savaşın birçok aileyi dağıttığını, bombardıman nedeniyle çocukların yetim kaldığını anlatan Kurtseitova, babası, yakınları ve arkadaşlarını orada bıraktıkları için çok üzgün olduğunu ifade etti.

Kırım'da daha önce yaşanan olaylar nedeniyle Kiev'e göç etmek zorunda kaldığını aktaran Kurtseitova, "Ben 14 yaşındayım ve bu benim ikinci göçüm. 2014 yılında da Kırım'dan Kiev'e göçmek zorunda kalmıştık. Şimdi de Türkiye'ye geldik. Babam orada kaldı. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Türkiye'yi çok sevdiğini, bu nedenle Kiev'de Türkçe şarkılar ezberleyip söylediğini anlatan Kurtseitova, özellikle "Çanakkale" türküsünü söylerken duygulandığını dile getirdi.

Kurtseitova, tahliye sırasında ve sonrasında kendilerine yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

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