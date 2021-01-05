140 yeni öğretmen odası için protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi arasında imzalanan protokolle Sivas’ta 70’i il merkezinde 70’i de ilçelerde olmak üzere toplamda 140 okula yeni öğretmen odaları inşa edilecek.

Ankara da gerçekleştirilen protokol imza töreni Milli Eğitim Bakanlığının Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yapıldı. Ankara da bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Sivas’ta 140 okula yapılacak olan yeni öğretmen odaları için bir protokol imza töreni düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığının Youtube hesabından canlı yayınlanan imza törenine 140 okuldan müdür ve öğretmenler katıldı. Örnek olarak hazırlanan Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesine canlı olarak bağlanılarak yeni yapılan öğretmenler odasını incelediler.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin her türlü imkanını iyileştirmek istiyoruz ve 2023 vizyon belgesinde de planladığımız işlerden biri olarak öğretmen odalarının iyileştirilmesi, belli bir standartta kavuşturulması noktasında pilot projelere başladık daha sonra da uygulamalara devam ettik. Bugün Sivas ilimizde öğretmen odalarını yenileme çalışmalarımızın çok önemli bir adımını atıyoruz ve Milli Eğitim Bakanlığının, Sivas Valiliğinin ve Sivas Belediyesinin yapacağı işbirliğinden sonra Sivas’ta 70 il merkezinde 70’i de ilçelerimizde olmak üzere 140 okulumuzda bu yeni öğretmen odalarımızı inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.