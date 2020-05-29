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15-20 yaş grubu 3. kez sokağa çıktı

AMASYA HABERLERİ  | 29.05.2020 18:29 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, 3.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, 3. kez dışarı çıktı.
Korona virüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması kısıtlanmıştı.
Bu kapsamda, 14 ve altı yaşlardaki çocuklar 27 Mayıs Çarşamba günü dışarı çıktı. 15-20 yaş arasındaki gençler ise 29 Mayıs Cuma günü (bugün), 11.00-­15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla dışarı çıktı.
Dışarı çıkan gençler, Cumhuriyet Meydanı, cadde ve sokaklarda vakit geçirerek alışveriş yaptı. Kurallara uyduğu görülen gençler, özgürlüğün tadını çıkardı.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesiyle 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması 1 Haziran itibarıyla kaldırılacak.

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Merkez
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Merzifon
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Suluova
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