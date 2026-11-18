ABD, Rusya ve Çin liderlerinin bir araya geldiği Çin'deki zirve öncesi karşılama töreninden tarihi fotoğraflar yansıdı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkeye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladı.

ÇİN'DE TARİHİ TRUMP, PUTİN VE Şİ GÖRÜŞMESİ

Dünya gözünü bu tarihi görüşmeye çevirirken Rusya cephesinden zirveye dair yansıyan bir başka görüntü gündem oldu. Rus bir generalin elindeki çanta dikkat çekti.

RUS HEYETİ NÜKLEER ÇANTAYI DA GETİRDİ

O anları canlı yayında aktaran Rus televizyonu muhabirinin çantayı taşıyan Putin'in yaveri ve bir diplomata sorular yöneltti.

Putin'in yaverinin taşıdığı çantanın nükleer evrak çantası olduğu ortaya çıktı.



"BU NÜKLEER EVRAK ÇANTASI MI?"

O anları aktaran muhabir şu ifadeleri kullandı;

"Bakın, tam arkamızda o nükleer çanta. Vladimir Putin'in yaveri ve diplomatı geliyor. İşte nükleer çanta."



Daha sonra Rus yetkilisi yaverin yanına yaklaşan muhabir, "Buradaki nükleer evrak çantası mı?" sorusunu yöneltti.

Putin'in yaveri olduğu belirtilen askeri yetkili ise "Evet" cevabını verdi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

O anlara dair video, sosyal medyanın gündemine otururken, nükleer evrakların yer aldığı çantanın üç dünya liderinin görüşmesine ne şekilde yansıyacağı ise merak ediliyor.