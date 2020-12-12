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15 çuval fındık hırsızlığına 3 gözaltı

SAMSUN HABERLERİ  | 12.12.2020 08:50 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde geçen günlerde yaşanan 15 çuval fındık hırsızlığı olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.Geçen günlerde gece saatlerinde Çarşamba ilçesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan Şeker Fabrikası yerleşkesi içerisinde TMO’ya ait fındık deposundan 15 çuval fındık hırsızlığı olayı ile ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde geçen günlerde yaşanan 15 çuval fındık hırsızlığı olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Geçen günlerde gece saatlerinde Çarşamba ilçesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan Şeker Fabrikası yerleşkesi içerisinde TMO’ya ait fındık deposundan 15 çuval fındık hırsızlığı olayı ile ilgili 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler M.M.A (28), V.A (35) ve H.B(22) gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli M.M.A.’nın yakalanması esnasında üzerinden 1,34 gram ağırlığında metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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