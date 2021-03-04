15 dakikada hazır! Kolay tava böreği ile hamur işine doyacaksınız

Kolay tava böreği tarifi kısa sürede sofrayla buluşacak, sizi çok yormayacak lezzetler arasında yer alıyor. Börek yemek için uzun uğraşlar verip ara ara fırın kontrol ederek saatlerinizi harcadığınız tariflerin yerini alacak tava böreği tarifi, lezzet arayışınızı sonlandıracak. İşte pratik şekilde hazırlayabileceğiniz tava böreği tarifi...

TAVA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı süt

1 yumurta

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 küçük kase rendelenmiş kaşar peynir rendesi veya dilediğiniz tür peynir

Maydonoz

Tavayı yağlamak için sıvı yağ

Yapılışı:

Bir kabın içinde süt, yumurtayı çırpın.

Un, kabartma tozu, tuz, un, peynir ilave edin, malzemeleri karıştırın. (İsteğe göre maydonoz da eklenebilir)

Sıvı yağla yağlanmış büyük granit veya teflon tavanın içine hazırladığınız hamuru yerleştirin, spatulayla düzeltin.

Kapağı kapalı olarak orta - kısık ateşte her iki tarafı da kontrollü olarak pişirin.

Yalnızca 15 dakikanızı alacak bu tarif ile kahvaltılarınızı taçlandırabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

