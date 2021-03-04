YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. 15 dakikada hazır! Kolay tava böreği ile hamur işine doyacaksınız

15 dakikada hazır! Kolay tava böreği ile hamur işine doyacaksınız

Betül Songur Betül Songur 04.03.2021 15:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
15 dakikada hazır! Kolay tava böreği ile hamur işine doyacaksınız

Klasik kahvaltılardan sıkılan, 'hamur işi olmadan doymuyorum' diye düşünenler için oldukça pratik bir tarifle karşınızdayız. Kahvaltıda sadece 15 dakikada hazırlayıp pişireceğiniz mis gibi kokan bir börek yemeye ne dersiniz? Kolay tarifi kadar lezzetiyle de cezbeden tava böreği tarifinde ihtiyacınız olanlarsa un, yumurta, süt ve peynir.

Kolay tava böreği tarifi kısa sürede sofrayla buluşacak, sizi çok yormayacak lezzetler arasında yer alıyor. Börek yemek için uzun uğraşlar verip ara ara fırın kontrol ederek saatlerinizi harcadığınız tariflerin yerini alacak tava böreği tarifi, lezzet arayışınızı sonlandıracak. İşte pratik şekilde hazırlayabileceğiniz tava böreği tarifi...

TAVA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 yumurta
  • 1 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 küçük kase rendelenmiş kaşar peynir rendesi veya dilediğiniz tür peynir
  • Maydonoz
  • Tavayı yağlamak için sıvı yağ

Yapılışı:

  • Bir kabın içinde süt, yumurtayı çırpın.
  • Un, kabartma tozu, tuz, un, peynir ilave edin, malzemeleri karıştırın. (İsteğe göre maydonoz da eklenebilir)
  • Sıvı yağla yağlanmış büyük granit veya teflon tavanın içine hazırladığınız hamuru yerleştirin, spatulayla düzeltin.
  • Kapağı kapalı olarak orta - kısık ateşte her iki tarafı da kontrollü olarak pişirin.

Yalnızca 15 dakikanızı alacak bu tarif ile kahvaltılarınızı taçlandırabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Kestane topu tarifi ile çay saatlerinizi lezzetlendirinKestane topu tarifi ile çay saatlerinizi lezzetlendirin
MasterChef'in merak edilen ürünü: Agar AgarMasterChef'in merak edilen ürünü: Agar Agar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Usta ellerden çıkmış gibi: Fırında çıtır çıtır pişen sarımsağı ve baharatı bol patates!

Usta ellerden çıkmış gibi: Fırında çıtır çıtır pişen sarımsağı ve baharatı bol patates!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yoğurma derdi yok, fırın derdi yok!

Yoğurma derdi yok, fırın derdi yok!

Bir oturuşta bir paketi bitiyor! Cinsel organa kan akışı sağlayarak...

Bir oturuşta bir paketi bitiyor! Cinsel organa kan akışı sağlayarak...

Tüketilmesi yasak! Patates ve patlıcandan uzak durun

Tüketilmesi yasak! Patates ve patlıcandan uzak durun

Diğer Haberler

Kestane topu tarifi ile çay saatlerinizi lezzetlendirin

Kestane topu tarifi ile çay saatlerinizi lezzetlendirin

Diyet hamburger tarifi ile sağlıklı bir kaçamağa ne dersiniz?

Fast food'un da sağlıklısı mı olurmuş demeyin! İşte diyet hamburger tarifi

Klasik mısır ekmeğini aratmıyor: Peynirli mısır ekmeği börek niyetine kapış kapış gidiyor!

Börek niyetine kapış kapış gidiyor!

Evde olan malzemelerle yapılıyor: Kızgın yağa atıldığında puf puf kabaran puf börek tarifi!

Pamuk gibi yumuşacık: Kızgın yağa atıldığında puf puf kabarıyor!

Artan kekten hafif mi hafif, kolay mı kolay kupta tiramisu tarifi

Artan kekten hafif mi hafif, kolay mı kolay kupta tiramisu tarifi

'Bulgursuz kısır mı olur?' demeyin! İçine koyduğumuz gizli malzemeyi kimse anlamıyor

'Bulgursuz kısır mı olur?' demeyin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.