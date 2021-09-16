15 Eylül reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

15 Eylül 2021 Çarşamba akşamı Kanal D'de Aşk Tesadüfleri Sever 2, ATV'de Kardeşlerim, Show TV’de İçimizden Biri, Star TV’de Organize İşler 2 Sazan Sarmalı, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, FOX TV’de Yasak Elma ve Tv8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.
15 Eylül 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.
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