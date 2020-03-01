15. Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı'na 40 bin ziyaretçi bekleniyor

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl 15'inci kez düzenlenecek "Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı"na 40 bin ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, Pozitif Fuarcılık tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Yenişehir Belediyesi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), bazı derneklerin iş birliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen fuar 5 - 8 Mart'ta Yenişehir Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Yerli ve yabancı 200 firmanın katılacağı fuarda tarım, seracılık ve hayvancılık sektörüne dair yeni ürünler görücüye çıkacak.

Fuarda, tarım makineleri, ekipmanları, aksesuarları, sera, sera malzemeleri, ölçümleme ve paketleme teknolojileri, gıda güvenliği, organik tarım ve uygulamaları, hayvancılık ekipmanları, hayvan besleme ve yem üretimi, kalite belgelendirme sistemleri ile kalite kontrol teknolojileri tanıtılacak.

Bu yıl 40 bin ziyaretçinin hedeflendiği fuarda, "4. Türkiye - Irak Yatırım, Ticaret ve Tarım Zirvesi" de gerçekleştirilecek.

