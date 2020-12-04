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15 okul, 19 öğretmen Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Sertifikasıyla ödüllendirildi

BİLECİK HABERLERİ  | 04.12.2020 10:51 | Son Güncelleme

Bilecik’te 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okullarda yürütülen nitelikli eTwinning projeleri kapsamında 15 okul, 19 öğretmen Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Sertifikasıyla ödüllendirildi.Avrupa’da okul ortaklıklarının kurulması, bilişim teknolojilerinin eğitim- öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerinin Avrupa’da öğretmenler arası paylaşımının sağlanması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojileri ve yabancı dili kullanma becerilerinin arttırılmasını amaçlayan eTwinning faaliyetleri kapsamında 15 okul, 19 öğretmen Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Sertifikasıyla ödüllendirildi.

Bilecik’te 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okullarda yürütülen nitelikli eTwinning projeleri kapsamında 15 okul, 19 öğretmen Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Sertifikasıyla ödüllendirildi.
Avrupa’da okul ortaklıklarının kurulması, bilişim teknolojilerinin eğitim- öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerinin Avrupa’da öğretmenler arası paylaşımının sağlanması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojileri ve yabancı dili kullanma becerilerinin arttırılmasını amaçlayan eTwinning faaliyetleri kapsamında 15 okul, 19 öğretmen Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Sertifikasıyla ödüllendirildi. eTwinning projeleri için Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri ile ödüllendirilen okul yöneticileri ve öğretmenleri kalite etiketi belgeleri 2019-2020 eğitim öğretim yılında eTwinning Okulu Uygulaması kapsamında ’eTwinning Okulu’ unvanı ile ödüllendirilmiş olan 7 okul yöneticilerine eTwinning okul paketlileri İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol tarafından takdim edildi.

"Başarılarından dolayı tebrik eder başarılı çalışmalarının devamını dilerim"
İl Müdürü Akyol Akyol, kazanılan başarımım Bilecik eğitim camiası için gurur verici olduğunu söyleyerek, "Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketleri ile ödüllendirilen öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve okul yöneticilerini ’eTwinning Okulu’ unvanı alan okullarımızın öğretmenlerini, öğrencilerini ve yöneticilerini eTwinning’den Sorumlu Şube Müdürü Zekai Çobandere, Bilecik İl Koordinatörü Celal Saraç’ı, Leyla Kalın, Mediha İşler ve Edip Akın’a başarılarından dolayı tebrik eder başarılı çalışmalarının devamını dilerim" dedi.

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