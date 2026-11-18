İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında görevinden istifa eden eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma talebinde şu ifadeler yer aldı;

"Rüşvet karşılığında kredi limitleri ile banka kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin işlemlerin belirli kişi ve grupların yararına yönlendirilmesi,

Takasbank üzerinde kredi açılması amacıyla baskı kurulması ve gözetim ve denetim yükümlülüklerinin ihlali suretiyle haksız menfaat sağlanması iddiaları,

Eski başkan yardımcısının banka kuruluş sürecinde yer almasıyla bağlantılı görev işlemleri hakkında,

Yukarıda belirtilen toplam beş kişi yönünden, her birinin fiili ve sorumluluğu ayrı ayrı değerlendirilmek üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 104. maddesi uyarınca soruşturma izni verilmesi ve verilecek gerekçeli kararın Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği kamu adına talep olunur."

ŞİMŞEK,TEFTİŞ BAŞKANLIĞINI GÖREVLENDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında ön inceleme yapılması için Bakanlık Teftiş Başkanlığını görevlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Şimşek, görevlendirmeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması dolayısıyla gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, başsavcılığın eski BDDK Başkanı Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebi üzerine Şimşek, Teftiş Başkanlığını ön inceleme için görevlendirdi.