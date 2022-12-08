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15 tatil ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı? MEB sömestr tatili tarihini açıkladı! İşte 2022-2023 MEB tatil takvimi

08.12.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak ayına çok az bir zaman kala öğrenciler ve veliler tatil planı yapmak için 15 tatil tarihini araştırıyorlar. 15 tatil ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı? MEB sömestr tarihini açıkladı mı? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte 2022-2023 MEB tatil takvimi...

15 tatil ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı? MEB sömestr tatili tarihini açıkladı! İşte 2022-2023 MEB tatil takvimi

Kasım ara tatilinden sonra şimdi de sömestr heyecanı başladı. Öğrenciler ve veliler yeni bir tatil planı yapmak için 15 tatil ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. 2022-2023 MEB tatil takvimi detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacaklar.

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İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Yine MEB tarafından açıklanan takvime göre okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

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