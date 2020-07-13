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15 Temmuz anı defteri standı açıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.07.2020 15:29 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından vatandaşların 15 Temmuz ile ilgili duygu ve düşüncelerini yazmaları amacıyla il merkezinde bulunan Demokrasi Parkında 15 Temmuz anı defteri standı açıldı.Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri münasebetiyle oluşturdukları anı defterine duygu ve düşüncelerini yazarak şu açıklamalarda bulundu, “Öncelikle 15 Temmuz’da vatan, bayrak ve millet aşkına şehit düşen güvenlik güçlerimiz ile sivil vatandaşlarımızı saygı ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum.Tüm vatandaşlarımızı oluşturduğumuz anı defterine duygu ve düşüncelerini yazmaya davet ediyorum.

15 Temmuz anı defteri standı açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından vatandaşların 15 Temmuz ile ilgili duygu ve düşüncelerini yazmaları amacıyla il merkezinde bulunan Demokrasi Parkında 15 Temmuz anı defteri standı açıldı.
Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri münasebetiyle oluşturdukları anı defterine duygu ve düşüncelerini yazarak şu açıklamalarda bulundu, “Öncelikle 15 Temmuz’da vatan, bayrak ve millet aşkına şehit düşen güvenlik güçlerimiz ile sivil vatandaşlarımızı saygı ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum.
Tüm vatandaşlarımızı oluşturduğumuz anı defterine duygu ve düşüncelerini yazmaya davet ediyorum. Gelecek nesillere 15 Temmuz’un sela okuyanların bela okuyanları yendiği gün olduğunu aktarmanın manevi derinliğini yaşıyoruz. Milli Birlik ve beraberlik anlayışının egemen olduğu bu topraklarda tarihe defalarca nakşettiğimiz destanlarımıza 15 Temmuz Destanını ekleyerek yedi düvele bu toprakların şehit kanıyla sulandığını, onu almaya hiçbir şer odağının gücünün yetmeyeceğini göstermiş olduk. Bugün beraber olmanın, dayanışma içinde olmanın ne kadar önemli olduğunu müşahede etmiş bulunmaktayız. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşanılanları gelecek kuşaklara aktarmak boynumuzun borcudur. Bu defter, 15 Temmuz hain darbe girişiminin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynayacaktır” diye konuştu.

15 Temmuz anı defteri standı açıldı

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