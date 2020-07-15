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15 Temmuz anısına Saros Körfezi'nde sörf yaptılar

EDİRNE HABERLERİ  | 15.07.2020 10:03 | Son Güncelleme

15 Temmuz anısına Saros Körfezi'nde sörf yaptılar

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Saros Körfezi'nde sporcular "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anısına sörf yaptı.

Erikli sahilindeki Yelken ve Su Sporları Kulübü'nde düzenlenen rüzgar sörfü etkinliğinde, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Edirne İl Başkanı Erdoğan Demir, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un kahraman şehit ve gazilerini andıklarını söyledi.

Federasyon olarak özel günlerde etkinlikler düzenlediklerini belirten Demir, "Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Keşan Yelken ve Su Sporları Kulübü, Edirne'deki tek yelken kulübüdür. Federasyon olarak hedefimiz kulüp sayısını ve sporcu sayısını arttırmaktır. Saros Körfezi Erikli sahilinde yapılan Windsurf Türkiye Şampiyonaları ve diğer etkinliklerle güzellikler yaşatılmaya devam edilecektir." dedi.

Yelken ve Su Sporları Kulübü Başkanı Andaç Gedik de Erikli'de su sporları branşında windsurf eğitimi verdiklerini belirterek, "Eğitimlerimiz başlangıç, orta ve ileri seviyededir. Ayrıca kulübümüz Türkiye Yelken Federasyonunun TUYEP eğitim noktasıdır. Her dönem 150 sörfçüye windsurf eğitimi vermekteyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 19 sporcu denize açılarak 15 Temmuz anısına gösteri sundu.

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