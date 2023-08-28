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15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bir maganda etrafa küfürler savurup, silahla havaya ateş açtı

28.08.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda etrafa küfürler savuran bir maganda, elindeki silahla peş peşe havaya ateş açtığı anları cep telefonu ile kayda aldırdı.

Magandanın daha sonra sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler tepki topladı.

Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bir maganda etrafa küfürler savurmaya başladı. Daha sonra elindeki silahla rastgele ateş açan maganda, cep telefonu ile kayda aldırdığı o anları sosyal medyadan paylaştı. Magandanın yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

Öte yandan, elinde silahla havaya ateş açan magandanın daha önce de aynı şekilde etrafa küfürler savurarak havaya ateş açtığı görüntüleri sosyal medyada paylaştığı öğrenildi.

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