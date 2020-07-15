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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

MUĞLA HABERLERİ  | 15.07.2020 21:48 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Meydanı dolduran kalabalık, marşlara ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Mehter takımı, sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak marşlar seslendirdi.

Etkinlik sırasında, Marmaris su sporları merkezi sporcuları deniz üzerinde bayraklarla flyboard gösterisi gerçekleştirdi. Türk bayraklarıyla donatılan Sahil Güvenlik botu da Marmaris açıklarında demirledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Muğla Müftüsü İbrahim Öcüt dua etti.

- Otel personelinin tamamı, Türk bayraklı tişört giydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 15 Temmuz 2016 gecesi suikast girişiminde bulunulan Marmaris'teki otelde, şehit olan polislerin hatırası da göz önüne alınarak, bütün çalışanlar ve yöneticiler Türk bayraklı tişört giydi.

Muğla Valiliği ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe, Muğla Valisi Orhan Tavlı, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel ile babası Nihat Eker, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Bitez Eczanesi
Bodrum
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Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
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