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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

BATMAN HABERLERİ  | 15.07.2020 23:00 | Son Güncelleme

Batman ve Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi - Batman Valisi Hulusi Şahin: - "Bizim artık yeni FETÖ'lere fırsat vermememiz gerekiyor. Başımıza gelenden ders çıkarmamız lazım" - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: - "15 Temmuz gecesi, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü korumak, milli iradeye, demokrasiye ve hürriyetimizi korumak için can veren şehitlerin emanetidir"

BATMAN/SİİRT (AA) - Batman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi.

Batman Atatürk Parkı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Turgut Erhan dua etti.

Batman Valisi Hulusi Şahin, FETÖ ve benzeri yapılarla mücadele edebilmek için öncelikle cehaletle mücadele etmek gerektiğini belirtti.

15 Temmuz gecesi Türk milletinin büyük bir destan yazdığını vurgulayan Şahin, "Bizim artık yeni FETÖ'lere fırsat vermememiz gerekiyor. Başımıza gelenden ders çıkarmamız lazım. Müslüman bir delikten iki kere ısırılmaz." dedi.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür de 15 Temmuz'un Türk demokrasi tarihinin en önemli noktalarından biri olduğunu belirterek, 15 Temmuz gecesinde aziz Türk milletinin yüzyıllarca hatırlanacak bir direnişe imza attığını söyledi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması sinevizyondan izlendi.

Etkinlikte mehter takımı gösteri sundu, Grup Dergah ilahiler seslendirdi.

- Siirt

Siirt Valiliği öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Programa katılanlara Valiliğin hazırladığı 15 Temmuz Belgeseli ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması izletildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, o karanlık gecede demokrasi kahramanı Türk milletinin, dik duruşun timsali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara indiğini söyledi.

Hacıbektaşoğlu, 15 Temmuz'un hür iradesini asla başkalarına teslim etmeyen, vatanını ve milletini canından aziz bilen bir milletin tarihin altın sayfalarına yazdığı bir demokrasi destanı olduğunu kaydetti.

"15 Temmuz gecesi, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü korumak, milli iradeye, demokrasiye ve hürriyetimizi korumak için can veren şehitlerin emanetidir." diyen Hacıbektaşoğlu, "Büyük milletimizi bu topraklarda istemeyen karanlık güçlere karşı millet olarak büyük bir ders daha verdik. Her bir karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, her bir köşesi ayrı bir destana tanıklık etmiş bu cennet vatanın bizim olduğunu bir kere daha tüm dünyaya ilan ettik. 15 Temmuz'u unutmayacağız, asla unutturmayacağız. Çanakkale, Kıbrıs, İstiklal Savaşı ve terörle mücadele şehitleri gibi bu ülkenin kahramanları, kurtarıcıları olarak her daim anacağız." dedi.

15 Temmuz gecesi halkın gücünün tankın gücünü yendiğini vurgulayan Hacıbektaşoğlu, "15 Temmuz karanlığın aydınlığa döndüğü gecedir. Bu ihanet teşebbüslerinin üstesinden coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın, kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizi hep birlikte korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İlahilerin seslendirildiği etkinlikte, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu da dua etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi, 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu'na katılan sporculara katılım belgesi takdim edildi.

Programa, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Siirt Barosu Başkanı Avukat Nizam Dilek, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, MHP İl Başkanı Fatih Cantürk de katıldı.

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