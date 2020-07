15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Etkinlikte mehter takımı gösteri sundu, Grup Dergah ilahiler seslendirdi.

- Siirt

Siirt Valiliği öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Programa katılanlara Valiliğin hazırladığı 15 Temmuz Belgeseli ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması izletildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, o karanlık gecede demokrasi kahramanı Türk milletinin, dik duruşun timsali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara indiğini söyledi.

Hacıbektaşoğlu, 15 Temmuz'un hür iradesini asla başkalarına teslim etmeyen, vatanını ve milletini canından aziz bilen bir milletin tarihin altın sayfalarına yazdığı bir demokrasi destanı olduğunu kaydetti.

"15 Temmuz gecesi, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü korumak, milli iradeye, demokrasiye ve hürriyetimizi korumak için can veren şehitlerin emanetidir." diyen Hacıbektaşoğlu, "Büyük milletimizi bu topraklarda istemeyen karanlık güçlere karşı millet olarak büyük bir ders daha verdik. Her bir karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, her bir köşesi ayrı bir destana tanıklık etmiş bu cennet vatanın bizim olduğunu bir kere daha tüm dünyaya ilan ettik. 15 Temmuz'u unutmayacağız, asla unutturmayacağız. Çanakkale, Kıbrıs, İstiklal Savaşı ve terörle mücadele şehitleri gibi bu ülkenin kahramanları, kurtarıcıları olarak her daim anacağız." dedi.