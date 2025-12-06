Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçirdiği iç kanama sonrası hastaneye kaldırılarak, dört gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Hastaneden yapılan açıklamada, Cemcir'in sağlık durumunun stabil olduğunu ve iyiye gittiği ifade edildi.

Normal odada tedavisi devam eden Murat Cemcir'i eski dostu Ahmet Kural'ın ziyaret edip etmediği merak edildi. Gazeteci Müge Dağıstanlı Yeniçağ Gazetesi'ndeki köşesinde bu konuyu ele aldı.

Müge Dağıstanlı'nın yazısından bir kesit şöyle;



''Ahmet Kural hastaneye gitmedi. Bir zamanlar 'Kardeşiz' dediği Murat Cemcir’i telefonla da aramadı. Bu konudaki sorularla karşılaşmamak için telefonunu da kapattığı söyleniyor. Zira son birkaç gündür arayanlar 'Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor' mesajıyla karşılaşıyor. Peki Cemcir, Ahmet Kural’dan böyle bir ilgi-alaka bekledi mi? Hayır… Sormamış bile. Ama eski ikilinin ortak dostları bu konuyu konuşmuş durmuş. Şöyle söylemişler: 'Ahmet’in hastaneye gelmesini, en azından telefonla bir sormasını beklerdik. Aralarında ne geçtiyse geçti, Murat ölümden döndü.''

NEDEN KÜSMÜŞLERDİ?

Ahmet Kural ve Murat Cemcir başta ‘İşler Güçler’, ‘Kardeş Payı’, ‘Düğün Dernek’ olmak üzere 6 filme imza atmış, toplam 22 milyon seyirciye ulaşmıştı.

2023’te yollarını ayıran ikili arasındaki ilk sıkıntı 2019’da patlak vermişti. İddiaya göre; Ahmet Kural, Sıla’yla yaşadığı olay ve sıkıntılı dava süreçlerinden hemen sonra işlerine dönmek istedi. Murat Cemcir biraz daha bekleme, bir şey yapmama taraftarıydı. Fikir ayrılığı ve tartışmalar başladı. 2020’de son filmleri ‘Baba Parası’ vizyona girdiğinde aslında gönülden kopmuşlardı.

Cemcir bir süre sonra Ahmet Kural ile senarist-yönetmen Selçuk Aydemir’in yeni bir projeye hazırlandığını duydu. Söylenenlere göre; ipler burada koptu. “Sizi ayıran para mı?” sorusuna “Aramızda ticari anlaşmazlık yok. Bizimkisi kırgınlık değil, bıkkınlık” cevabını verdi.