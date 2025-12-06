MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in geçtiğimiz günlerde iç kanama geçirmesinin ardından, hastanedeki tedavisi devam ediyor. 49 yaşındaki oyuncu dört gün süren yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alındı. Henüz taburcu olmayan Murat Cemcir hastanedeyken gözler eski dostu Ahmet Kural'ı aradı...

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçirdiği iç kanama sonrası hastaneye kaldırılarak, dört gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Hastaneden yapılan açıklamada, Cemcir'in sağlık durumunun stabil olduğunu ve iyiye gittiği ifade edildi.

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural ı aradı! Hamlesi şaşırttı 1

Normal odada tedavisi devam eden Murat Cemcir'i eski dostu Ahmet Kural'ın ziyaret edip etmediği merak edildi. Gazeteci Müge Dağıstanlı Yeniçağ Gazetesi'ndeki köşesinde bu konuyu ele aldı.

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural ı aradı! Hamlesi şaşırttı 2

Müge Dağıstanlı'nın yazısından bir kesit şöyle;

''Ahmet Kural hastaneye gitmedi. Bir zamanlar 'Kardeşiz' dediği Murat Cemcir’i telefonla da aramadı. Bu konudaki sorularla karşılaşmamak için telefonunu da kapattığı söyleniyor. Zira son birkaç gündür arayanlar 'Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor' mesajıyla karşılaşıyor. Peki Cemcir, Ahmet Kural’dan böyle bir ilgi-alaka bekledi mi? Hayır… Sormamış bile. Ama eski ikilinin ortak dostları bu konuyu konuşmuş durmuş. Şöyle söylemişler: 'Ahmet’in hastaneye gelmesini, en azından telefonla bir sormasını beklerdik. Aralarında ne geçtiyse geçti, Murat ölümden döndü.''

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural ı aradı! Hamlesi şaşırttı 3

NEDEN KÜSMÜŞLERDİ?

Ahmet Kural ve Murat Cemcir başta ‘İşler Güçler’, ‘Kardeş Payı’, ‘Düğün Dernek’ olmak üzere 6 filme imza atmış, toplam 22 milyon seyirciye ulaşmıştı.

2023’te yollarını ayıran ikili arasındaki ilk sıkıntı 2019’da patlak vermişti. İddiaya göre; Ahmet Kural, Sıla’yla yaşadığı olay ve sıkıntılı dava süreçlerinden hemen sonra işlerine dönmek istedi. Murat Cemcir biraz daha bekleme, bir şey yapmama taraftarıydı. Fikir ayrılığı ve tartışmalar başladı. 2020’de son filmleri ‘Baba Parası’ vizyona girdiğinde aslında gönülden kopmuşlardı.

Cemcir bir süre sonra Ahmet Kural ile senarist-yönetmen Selçuk Aydemir’in yeni bir projeye hazırlandığını duydu. Söylenenlere göre; ipler burada koptu. “Sizi ayıran para mı?” sorusuna “Aramızda ticari anlaşmazlık yok. Bizimkisi kırgınlık değil, bıkkınlık” cevabını verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşka geldi! İtalya kaçamağını peş peşe paylaştıAşka geldi! İtalya kaçamağını peş peşe paylaştı
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi! Aracının son halini gösterdi Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi! Aracının son halini gösterdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Murat Cemcir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.