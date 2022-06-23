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15 Temmuz Derneğinden Yargıtayın "askeri öğrencilere" ilişkin kararına tepki

23.06.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Derneğinden Yargıtayın "askeri öğrencilere" ilişkin kararına tepki

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Derneği, "darbe girişiminden sonra müebbet hapis cezası alan askeri okul öğrencilerinin Yargıtay kararıyla serbest bırakılmasına" tepki gösterdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yargılanan ve müebbet hapis cezası alan 66 askeri öğrenci, Yargıtayın verdiği kararla serbest bırakıldı. Yalova'dan İstanbul'a darbeye iştirak için gelen ancak trafikte kalmaları sebebiyle gayelerine ulaşamadan yakalanan öğrencilerin, özel listeler hazırlanarak belirlendiği bilinmektedir. Bu şahısların FETÖ'nün hizmetinde oldukları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası'nda delilleriyle ortaya konulmuştur. Hal böyleyken alelacele tahliye edilmeleri kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Yargıtayın gerekçeli kararının henüz bilinmediğine vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tahliyelerin maşeri vicdanı yaraladığı açıktır. FETÖ militanları yargı kararlarıyla aklanmaya çalışılırsa bunun son derece tehlikeli sonuçları olur. Umuyoruz ki yapılan hatadan vazgeçilerek örgütün askeri kanadında yer aldıkları net bir şekilde belli olan askeri öğrenciler hak ettikleri cezayı alacaktır. Davamızın takipçisiyiz ve oldubittilere asla müsamaha göstermeyeceğiz."

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