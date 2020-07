15 Temmuz Gazisi Can Gülsever: “Bize düşmanımızdan daha düşmanlar”

Vali Cüneyt Epcim, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümünde şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’teki koruma ekibi içerisinde yer alan 15 Temmuz Gazisi Polis Memuru Can Gülsever ziyarette o gece yaşadıklarını anlattı.

Vali Epcim, ziyaretleri kapsamında 15 Temmuz Gazisi Polis Memuru Can Gülsever ile iç güvenlik şehitleri Samet Akdeniz ve Gürcan Yavuz’un aileleriyle bir araya geldi.

Ziyarette Gülsever ailesiyle tanışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Epcim, 15 Temmuz’da Gazi Gülsever’in ülkemiz ve milletimiz adına önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Gazi Gülsever’e o geceki mücadelesi dolayısıyla teşekkür eden Vali Epcim, “Devletimizin, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın minnetlerini sizlere sunuyoruz. Sadece sizleri değil milletimizi yaralayan bir gece oldu. Büyük bir ihanet gecesiydi. Neticede Cumhurbaşkanımızın ciddi olarak olaya el atması, milletimizin de bu iradeye sahip çıkmasıyla memleket adına büyük bir badireyi, işgal girişimini atlatmış olduk.” dedi.

Devleti zor zamanlarda yanlarında görmenin kendileri açısından gurur verici olduğunu kaydeden Gazi Gülsever ise FETÖ ile mücadelenin sona ermediğine dikkat çekti. Gazi Gülsever, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı otele yapılan saldırıda kaybettiği silah arkadaşından bahsederken göz yaşlarına hakim olamadı.

Gazi Gülsever o geceye ilişkin şu detayları paylaştı: “İnşallah sonunu getireceğiz. O gece bize yaşattıkları anlatılmaz. Duygulanmamak elde değil. Arkadaşlarımız şehit oldu. Eşimden daha çok gördüğüm arkadaşım yanımda şehit oldu.”

“Senelerdir terör örgütü PKK’nın yapamadığını bir terörist, bir bombayla yaptı. Özel Harekâtta 54 şehit verdirdi. Şehit olanlar çok özel insanlardı. Özel Harekâtın kuruluşundan bu zamana hocalık yapmış, başarılı operasyonları gerçekleştiren, özel harekâtçılarımızı yetiştiren, beyin takımı dediğimiz insanları kaybettik. Orada görevli olmadığı halde emekli olup gelenlerden de şehidimiz var. Özel harekâtçı geçmişi olup, o bölgeye gidip arkadaşlarıyla beraber darbeye karşı mücadele etmeye gelen arkadaşlarımız da var. Tabi ki millet; ferasetini gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletine, vatanına sahip çıktı.”

“Cumhurbaşkanımızı gönderdikten sonra eşyaları toplamak üzere oteldeydik. Darbeciler 3 helikopter ve savaş teçhizatlı; sanki farklı devletlerle savaştayız gibi 46 insan; insan demiyoruz onlara teröristler geldiler. Bunlara teslim olun çağrısı da yaptık. Dinlemediler. Karşılıklı çatışma neticesinde yaralandım. Şehit arkadaşımız oldu. Ama öncelik bizde Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenliğiydi. Kendi ekibimiz olarak sağ salim İstanbul’a götürdük.”

“Açık söylemek gerekirse orada cesaretimizi biz de Cumhurbaşkanı’mızdan aldık. Ailesi yanındaydı. Büyük bir dik duruş ve feraset. Sayın Cumhurbaşkanı’mızdan Allah razı olsun ki ülkenin başında dik durdu. Şu anda eğer evimize, okulumuza, memleketimize sahip çıkabiliyorsak onun dik duruşu, milletimizin de milli iradeye tam anlamıyla sahip çıkmasıyla. Milletiyle beraber yürüyen kim ise, kanunlara uyan kim ise bir polis memuru olarak da vatandaş olarak da her zaman arkasındayız. Her şey kanuna, nizama uygun şekilde yürüyecek. Bu saatten sonra da inşallah ne o yapıların ne de farklı yapıların ülkemiz üzerinde egemenlik kurmasına izin vermedik. İzin vermeyeceğiz. Hepsinin de kökünü kazıyacağız.”

Gazi Gülsever, darbecilerin kendilerini psikolojik olarak yıpratmak istediklerine dikkat çekti. Kendisinin de aralarında yer aldığı koruma ekibine darbeciler tarafından küfür ve hakaretler yağdırıldığını anlatan Gazi Gülsever, “Bize orada söylemleri var. Biz o söylemleri de, onları da yine inlerinden çıkarttık. Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ve bizlere ne hakaretler ettiler. Hatta ‘Ailenizle helalleştiniz mi?’ diye bağırmalar. Bu şekilde psikolojik baskılar. Allah’ın izniyle bu vatanın evladıyız. Şehit de olabilirdik. Rabbim nasip etmedi. Ama onların bu yüzünü gördüğümüz zaman; düşmanımızdan daha düşmanlar.” ifadelerini kullandı.

Vali Epcim, Gülsever ailesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını ileterek ziyareti anısına aile fotoğrafı çektirdi.

Vali Epcim, ziyaretleri kapsamında Şehit Jandarma Komando Er Samet Akdeniz’in Gökçedere Beldesi’nde ikamet eden babası Salim ve annesi Gülçin Akdeniz ile Şehit Polis Memuru Gürcan Yavuz’un Beşpınar Köyü’nde ikamet eden babası Turgut ve annesi Neriman Yavuz’la da bir araya geldi.

Vali Cüneyt Epcim’e ziyaretleri sırasında Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ile işadamı Kenan Yavuz eşlik etti.