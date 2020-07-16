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  4. 15 Temmuz hatıra defterine, milli iradeye olan bağlılıklarını yazdılar

15 Temmuz hatıra defterine, milli iradeye olan bağlılıklarını yazdılar

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.07.2020 13:57 | Son Güncelleme

Denizli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4.

Denizli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yıldönümünde de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda sabaha kadar demokrasi nöbeti tutuldu. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunduğu gece vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti Hatıra Defteri’ne duygularını yazdı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yıldönümü çeşitli etkinliklerle anıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlediği programa salgın nedeniyle sınırlı sayıda katılan davetliler sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu. 15 Temmuz 2016’da vatanı için kanını döken şehit ve gaziler için dualar edildi, şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim okundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na isteyen vatandaşların duygularını kaleme alacağı 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti Hatıra Defteri koyuldu. Davetliler hatıra defterine bir kez daha milli iradeye olan bağlılıklarını yazarak, böyle bir gecenin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.
Programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ve davetliler katıldı.

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